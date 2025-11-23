Eigentor bewahrt TuS Lörrach-Stetten vor Niederlage beim FC Zell

Nichts Neues von den Murgern, die auch nach 13 Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg warten müssen. Die Niederlage gegen den Tabellenzweiten Mettingen/Krenkingen, der auf einen Punkt an den Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten (2:2 beim FC Zell) herangerückt ist, ging in Ordnung. Allerdings ist dem Tabellenletzten eine ansprechende Leistung zu bestätigen. Die Gastgeber machten es der SG nicht leicht und hatten durch Francesco Lo Presti die Möglichkeit in Führung zu gehen. Ausgefuchster präsentierten sich durch diesen Weckruf dann aber die Gäste, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten. „Einstellung und Wille stimmen. Die Jungs ziehen trotz der Niederlagen alle mit“, sagte der Murger Trainer Bekim Krueziu.

Tore: 0:1 Thoma (11.), 0:2 Happle (14.), 0:3 R. Maier (30.), 0:4 Thoma (32.), 0:5 R. Maier (65.), 1:6 Cerimi (66./FE), 1:7 Thoma (83.).

