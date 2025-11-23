 2025-11-18T09:22:12.436Z

„Wir waren in dieser Phase überhaupt nicht auf dem Platz“: Adis Toroman (TuS Lörrach-Stetten, rechts) im Kopfballduell gegen Youssouf Toure (FC Zell) | Foto: Gerd Gründl
Eigentor bewahrt TuS Lörrach-Stetten vor Niederlage beim FC Zell

BZL Hochrhein

Gestern, 15:00 Uhr
FC Zell i.W.
TuS Lörrach-Stetten
2
2
Der FC Zell bringt den TuS Lörrach-Stetten beim 2:2-Remis an den Rand der ersten Saisonniederlage. Der Bezirksligist führt bereits mit 2:0. Dann initiiert ein Eigentor die Steigerung der Gäste. Zum Spielbericht: Eigentor bewahrt TuS Lörrach-Stetten vor Niederlage im Top-Spiel beim FC Zell (BZ-Plus)

Tore: 1:0 Ruf (15.), 2:0 Toure (18.), 2:1 Ruf (45./ET), 2:2 Berger (52.).

Gestern, 15:30 Uhr
SV Blau-Weiß Murg
SG Mettingen/Krenkingen
1
7
Abpfiff
Nichts Neues von den Murgern, die auch nach 13 Spieltagen weiter auf den ersten Saisonsieg warten müssen. Die Niederlage gegen den Tabellenzweiten Mettingen/Krenkingen, der auf einen Punkt an den Spitzenreiter TuS Lörrach-Stetten (2:2 beim FC Zell) herangerückt ist, ging in Ordnung. Allerdings ist dem Tabellenletzten eine ansprechende Leistung zu bestätigen. Die Gastgeber machten es der SG nicht leicht und hatten durch Francesco Lo Presti die Möglichkeit in Führung zu gehen. Ausgefuchster präsentierten sich durch diesen Weckruf dann aber die Gäste, die ihre Möglichkeiten konsequent nutzten. „Einstellung und Wille stimmen. Die Jungs ziehen trotz der Niederlagen alle mit“, sagte der Murger Trainer Bekim Krueziu.

Tore: 0:1 Thoma (11.), 0:2 Happle (14.), 0:3 R. Maier (30.), 0:4 Thoma (32.), 0:5 R. Maier (65.), 1:6 Cerimi (66./FE), 1:7 Thoma (83.).

Zum kompletten Spieltagsbericht: FC Schönau dreht Partie beim SV Weil II und beendet auswärts seine Negativserie (BZ-Plus)

