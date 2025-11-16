Eigentor besiegelt weitere Ottenser Heimpleite

Den Hausherren standen lediglich zwölf Spieler zur Verfügung. Dennoch ging Trainer Björn Mielke frohen Mutes in die Partie gegen den Tabellenzweiten aus Harsefeld. "Wir hatten eine starke Mannschaft zusammen und wollten die Flucht nach vorne antreten. Harsefeld hatte mehr Ballbesitz, kam aber nicht gefährlich vor unser Tor. Abschlüsse waren nur selten", sagte Mielke, der sein Team viel in der Defensive sah. Das ging auch im zweiten Durchgang so weiter. Ottensen fightete, Harsefeld versuchte, zu Torabschlüssen zu kommen. "Es war ein typisches 0:0-Spiel. Am Ende fehlte uns ein wenig die Kraft, aus ein oder zwei guten Gelegenheiten einen Treffer zu erzielen. Meine Mannschaft ließ alles auf dem Platz, da kann ich niemandem einen Vorwurf machen", so der SV-Trainer. 86 Minuten passierte also im Föhrenweg nicht viel, dann überschlugen sich die Ereignisse.

Gäste gewinnen und verlieren Spieler

Vier Minuten vor dem Ende wollte Tobias Wering einen Ball klären und bugsierte ihn unglücklich über die eigene Torlinie. Der Jubel der Harsefelder hielt allerdings nicht lange. In der Nachspielzeit verletzte sich Luis Kruse bei einem Zweikampf schwer am Fuß. "Das sah nicht gut aus. Alle beim SV Ottensen wünschen dem Harsefelder Spieler, dass es nicht ganz so schlimm ist", sagte Björn Mielke. Harsefelds Coach Kevin Jahns bestätigte, dass sein Spieler auf dem Weg ins Krankenhaus ist: "Ich hoffe, dass es kein Bruch ist. Bei solchen Dingen wird ein Sieg zur Nebensache. Aber ein großes Lob an Spieler und Zuschauer des SV Ottensen. Viele haben gleich versucht, zu helfen." Der SV Ottensen wartet auch nach dem 6. Heimspiel auf einen Dreier.

Schiedsrichter: Jonas Lühmann - Tore: 0:1 Tobias Wering (86. Eigentor)