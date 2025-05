Eigentor besiegelt Rehlingens Heimpleite SF Rehlingen-Siersburg: Situation nach 0:1 ziemlich prekär

Die Sportfreunde Rehlingen-Fremersdorf wollten im vorgezogenen Freitag-Spiel der Verbandsliga Süd-West nach dem letzten Strohhalm greifen, um den Abstieg noch entrinnen zu können. Nach dem 0:1 (0:0) vor eigenem Publikum gegen den Aufsteiger SV Friedrichweiler sind die Sportfreunde wohl nur noch zu retten, wenn wenige oder besser gar kein Südwest-Club aus der Saarlandliga absteigt und der Süd-West-Vizemeister (wahrscheinlich der SV Geislautern) über die Relegation den Aufstieg schafft. Bitter zudem, dass mit Johan Werny ein SF-Spieler ins eigene Netz traf. SF-Trainer Michael Burger war nach dem Spiel entsprechend enttäuscht. "Das geht ja jetzt seit Wochen so, wir wollen gewinnen und schaffen dann nicht mal ein Unentschieden. Es fehlt nicht nur offensiv, wir haben zu wenige Chancen herausgespielt und treffen deshalb viel zu selten. Die Situation war ja klar, dass ein Remis heute nicht reichen würde, Bous spielt gegen Bliesransbach, das werden sie wohl klar gewinnen. Wir müssen jetzt hoffen, dass der Zweite aus unserer Gruppe aufsteigt, dann wird ein Platz frei". Bpus hat drei Punkte Vorsprung und kann mit einem Remis gegen den abgeschlagenen Letzten SC "Blies" Bliesransbach den viertletzten Rang fix machen, da der Vorletzte SV Wallerfangen sein Team in die A-Klasse zurück zieht, stehen zwei Absteiger bereits fest. Rehlingen-Fremersdorf reist am letzten Spieltag zum SSC Schaffhausen, Friedrichweiler hat noch das Heimspiel gegen das Schlusslicht vor sich.