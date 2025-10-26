Eigentor beendet Freiburgs Serie in Burweg

Es folgt ein Spielbericht von Burwegs Trainer Franz Olenberger:

"Es war wie erwartetet ein Kampfspiel in Burweg!

1. Halbzeit:

Nach der Abtastphase gingen wir nach 16 Minuten im Anschluss an eine Ecke in Führung. Der Ball wurde von rechts gut reingebracht und anschließend durch einen Freiburger ins eigene Tor abgefälscht. Insgesamt wenige Torchancen von beiden Mannschaften, vieles spielte sich im Mittelfeld ab. Der Schiedsrichter hatte gut zu tun und bei einigen Aktionen leider sehr kleinlich abgepfiffen. Da es spielerisch nicht lief, versuchte es Freiburg/Oederquart theatralisch! So gab es zum Ende der ersten Halbzeit sehr viele Freistöße an unserem 16-Meterraum. Bereits in der Nachspielzeit dann die Rote Karte gegen uns. Laut Schiri ein Nachtretten von Timo Horwege nach einem Foulspiel. Der Gegenspieler hat nach mehreren Versuchen erreicht, was er vorhatte.

2. Halbzeit:

Wir mussten umstellen und wechselten 1x durch. Die Defensive musste weiter in Unterzahl gut stehen. Die 2. Hälfte war genauso mit wenigen Aktionen und wenigen guten Abschlüssen. Die Freiburger ohne Ideen nach vorne und wir ohne gute Konter. So lief das Spiel runter und wir brachten den Sieg über die Zeit.

Fazit: Über 45 Minuten in Unterzahl und ohne was Nennenswertes zugelassen zu haben, das spricht für uns! Ein großes Lob an meine Mannschaft", war Burwegs Trainer zufrieden.

Schiedsrichter: Till Kluth (Horneburg) - Tor: 1:0 Timo Schantze (16. Eigentor) - Rot: Timo Horwege (45./SV Burweg/Tätlichkeit)