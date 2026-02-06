„Eigentlich wollte ich gar nicht Trainer werden“ – Steven Toy verlässt Kirchheim nach elf Jahren

„Die gegenseitige Verbundenheit war sehr früh sehr groß“: Steven Toy und der Kirchheimer SC haben auch in schwierigen Zeiten zusammengehalten. – Foto: Guido Verstegen

Der Trainer verabschiedet sich vom Kirchheimer SC in eine Auszeit. Nach 150 Spielen und dem historischen Bayernliga-Aufstieg endet eine Ära.

Herr Toy, Sie haben gesagt, es sei wie beim Pokern: Man müsse aufhören, wenn es gut laufe. Welche Gründe haben Sie sonst noch zu Ihrem Schritt bewogen?Beruf und Privatleben spielen da schon auch mit rein. Ich leite ein Team von 15 Ingenieuren und Architekten. Und ich war 14 Jahre alt, als ich vom KSC in die Jugend des TSV 1860 gewechselt bin – seitdem habe ich keinen kompletten Sommer mehr freigehabt. Ich freue mich auf mehr Zeit mit meiner Familie.

Und umgekehrt haben Sie keine Bedenken, dass Ihnen ein essenzieller Bestandteil Ihres Lebens fehlen wird und Sie womöglich schon bald wieder als Trainer zurückkehren?Ich habe dem Verein gesagt, jetzt mache ich erst einmal ein Fußball-Sabbatical. Sag‘ niemals nie, das ist mein Lebensmotto – grundsätzlich kann ich mir schon vorstellen, zurückzukommen, ich mach‘s ja mit Leidenschaft. Aber für einen Neuanfang muss eben auch das ganze Drumherum stimmen.Und in Kirchheim hat das Drumherum so gut gepasst, dass Sie nie wegwollten?Eigentlich wollte ich gar nicht Trainer werden. Und als ich im Sommer 2015 nach meinem Abschied beim SV Heimstetten und der dann folgenden Mittelamerika-Reise über meinen Freund Fabian Löns als Spielertrainer beim KSC gelandet bin, habe ich gedacht, ich mache das jetzt mal zwei, drei Jahre. Aber die gegenseitige Verbundenheit war sehr früh sehr groß. In der Saison 2021/2022 beispielsweise habe ich nach nur zwei Punkten aus elf Spielen angeboten, meinen Stuhl zu räumen, falls die Verantwortlichen der Meinung seien, es brauche neue Impulse. Der Verein wollte unbedingt mit mir weitermachen – und das zeigt: Wertschätzung ist keine Einbahnstraße. Wir haben mit einem verrückten Endspurt die Klasse gehalten und sind ein Jahr später in die Bayernliga aufgestiegen.

Ist dieser erste Bayernliga-Aufstieg des Vereins zugleich Ihre schönste Erinnerung an Ihre Zeit beim KSC?Ehrlich gesagt, hatte ich zunächst so meine Bedenken, ob und inwieweit das Sinn macht – wir haben den Kader ja nur rudimentär verstärkt. Aber selbstverständlich bleibt das. Vor allem auch das Auftaktspiel an meinem 35. Geburtstag ausgerechnet bei meinem Ex-Klub, beim Ortsrivalen SV Heimstetten. Ich war so stolz auf die Jungs, die sich beim 0:1 vor 1400 Zuschauern echt teuer verkauft haben.An jenem 22. Juli 2023 waren auch Spieler dabei, die unter Ihrer Ägide ihr Debüt in der Ersten gegeben haben – wie Sebastian Zielke, Thomas Branco De Brito oder Philipp Maiberger (jetzt FC Langengeisling, alle 2016). Was bedeutet das Ihnen?Das ist einfach großartig. Als ich den Mannschaftsrat und dann das gesamte Team über meine Entscheidung informiert habe, da ist mir erst so richtig klar geworden, was ich da aufgebe. Das waren Jugendliche, als ich als Trainer kam, jetzt waren es Männer, die mit beiden Beinen fest im Leben stehen.Was macht das mit Ihnen?Da kommen viele Erinnerungen hoch, nicht sofort an bestimmte Spiele. Unvergessen bleibt mir die Kabine und ihr Eigenleben. Die Ziele an der Wand, die ausgelassenen Gesänge nach Siegen, das Leiden nach Niederlagen, die Sprüche. In Erinnerung bleibt aber auch der alljährliche Besuch auf der Wiesn in der Bräurosl mit „unserer Bedienung“ Elli. Viele Spieler treffen sich auch privat sehr oft. Da sind Freundschaften entstanden.

Was war in all den Jahren Ihre größte Herausforderung?Wenn der Kern Jahr für Jahr erhalten bleibt und im Sommer im Schnitt vielleicht drei neue Spieler kommen, dann müssen uns im Trainerteam (Ricardo Jacobi, Korbinian Vollmann, d. Red.) immer wieder neu hinterfragen: Wie schaffst du es, die Mannschaft weiterzuentwickeln? Ich glaube, das kostet mehr Kraft, als wenn sieben, acht Neue kommen und du gleich einen anderen Input hast. Ich danke den Spielern für ihre Loyalität. Es gab schließlich immer wieder Angebote anderer Vereine, aber der feste Stamm ist geblieben.Was ist Ihnen für die letzten Monate beim Kirchheimer SC wichtig?Ich hoffe, dass der Kader so bestehen bleibt und eben nicht viele Spieler gehen, weil „ihr Trainer“ nicht mehr da ist. Die Gespräche im Trainingslager laufen daher wie sonst auch – der Verein wird danach wissen, mit welchen Spielern er rechnen kann, wer sich womöglich erst entscheidet, wenn er weiß, wer der neue Chefcoach ist.