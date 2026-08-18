„Eigentlich sind die Rollen klar verteilt, aber...“ – Peter Frymuth

Die Spannung steigt langsam aber sicher. Am Freitag empfängt der SC St. Tönis den Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Erstrunden-Duell im DFB-Pokal in der Krefelder Grotenburg. FVN-Präsident Peter Frymuth, der die Auslosung vorgenommen hatte, ordnet die Bedeutung der Partie für den Fußball am Niederrhein ein, spricht den Sportclub-Verantwortlichen ein großes Lob aus – und verrät, wem er insgeheim die Daumen drückt.
Der SC St. Tönis ist einer von fünf Vertretern des FVN im diesjährigen DFB-Pokal. Als Oberligist natürlich nur mit Außenseiterchancen. Aber, wie heißt es so schön: „Der Pokal hat seine eigenen Gesetze.“ Glauben Sie an die Überraschung?
PETER FRYMUTH Je attraktiver der Gegner ist, desto eindeutiger wird im Vorfeld die Favoritenrolle zugeordnet. Der SC St. Tönis hat mit der Eintracht aus Frankfurt einen der Top-Vereine mit einer wahnsinnig großen Fanbasis zugelost bekommen. Eigentlich sind die Rollen klar verteilt, aber im Pokal sind Überraschungen immer möglich.
Dürfen Sie dem Außenseiter die Daumen drücken oder sind Sie in diesem Fall zu diplomatischer Neutralität verpflichtet?
FRYMUTH Grundsätzlich bin ich natürlich neutraler Beobachter der Partie, aber im DFB-Pokal wünscht man sich, dass sich in den Paarungen der ersten Runde auch Pokal-Vertreter der Landesverbände durchsetzen, um den Reiz des Wettbewerbs zu unterstreichen. Dies lässt einen dann schon etwas mit dem Außenseiter mitfiebern.
Sie haben gemeinsam mit Deniz Aytekin die Auslosung der ersten Hauptrunde in Dortmund vorgenommen. Was ging Ihnen in dem Moment durch den Kopf, als dem SC St. Tönis Eintracht Frankfurt zugelost wurde?
FRYMUTH Ich freue mich natürlich, wenn ein „Amateurvertreter“ einen attraktiven Gast zugelost bekommt. Ich habe mich daher für den SC St. Tönis sehr gefreut.
Wie haben Sie die Reaktion der St. Töniser Delegation und des Vereins auf dieses Los wahrgenommen?
FRYMUTH Die Begeisterung bei der Delegation war sehr groß und auch emotional. Ich bin mir sicher, dass während der restlichen Auslosung bei den Vertreten des SC St. Tönis bereits die ersten organisatorischen Gedanken kreisten, zum Beispiel wo gespielt werden könnte.
Die Partie wird ja in der Krefelder Grotenburg stattfinden – ein Ort voller Fußball-Historie und schon Schauplatz des ein oder anderen Fußball-Wunders. Wann haben Sie dort zuletzt ein Spiel gesehen? Und werden Sie sich die Partie vor Ort ansehen?
FRYMUTH Zunächst geht mein Dank an den Oberbürgermeister sowie an Rat und Verwaltung , dass die historische Spielstätte wieder in den jetzigen Zustand gebracht wurde. In der Phase, als die Grotenburg wieder als Spielstätte zugelassen wurde, habe ich mir die Entwicklung vor Ort angesehen und ich freue mich auf den Besuch dieses Pokalspiels in diesem Stadion mit großer Fußballhistorie.
Welche Bedeutung hat dieses Spiel für den Fußball am Niederrhein – auch über den SC St. Tönis hinaus? Kann Ihr Verband von diesem Ereignis gleichfalls profitieren?
FRYMUTH Dank einer tollen Saison des MSV Duisburg in der 3. Liga, die mit Platz vier und somit der Qualifikation für den DFB-Pokal endete, hat der Niederrhein nun zwei Vertreter aus dem Landesverbandspokalwettbewerb im DFB-Pokal. Dies unterstreicht natürlich noch mal die Bedeutung des Wettbewerbs am Niederrhein.
Was würden Sie dem SC St. Tönis für die Vorbereitung auf dieses Spiel raten – und welche Erfahrungen kann der Verein aus einem solchen einmaligen Fußballfest mitnehmen?
FRYMUTH Sportlich braucht es sicherlich keine Ratschläge von mir. Insgesamt sollte die gesamte Vereinsfamilie die Vorfreude auf das Spiel, aber auch das Spiel selbst genießen und sich bewusst sein, dass man einen besonderen Teil der Vereinsgeschichte erlebt. Vor allem aber sollte man nach dem Spiel all denen ein großes Danke sagen, die sich seit der Auslosung mit der außergewöhnlichen Herausforderung befasst haben, das Spiel vorzubereiten und durchzuführen. Großes Kompliment.