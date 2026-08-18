„Eigentlich sind die Rollen klar verteilt, aber...“ – Peter Frymuth

FRYMUTH Zunächst geht mein Dank an den Oberbürgermeister sowie an Rat und Verwaltung , dass die historische Spielstätte wieder in den jetzigen Zustand gebracht wurde. In der Phase, als die Grotenburg wieder als Spielstätte zugelassen wurde, habe ich mir die Entwicklung vor Ort angesehen und ich freue mich auf den Besuch dieses Pokalspiels in diesem Stadion mit großer Fußballhistorie.

Welche Bedeutung hat dieses Spiel für den Fußball am Niederrhein – auch über den SC St. Tönis hinaus? Kann Ihr Verband von diesem Ereignis gleichfalls profitieren?

FRYMUTH Dank einer tollen Saison des MSV Duisburg in der 3. Liga, die mit Platz vier und somit der Qualifikation für den DFB-Pokal endete, hat der Niederrhein nun zwei Vertreter aus dem Landesverbandspokalwettbewerb im DFB-Pokal. Dies unterstreicht natürlich noch mal die Bedeutung des Wettbewerbs am Niederrhein.

Was würden Sie dem SC St. Tönis für die Vorbereitung auf dieses Spiel raten – und welche Erfahrungen kann der Verein aus einem solchen einmaligen Fußballfest mitnehmen?