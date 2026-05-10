„Eigentlich nicht verlierbar“ – Münsing vergibt Führung gegen Aying

Mit 2:1 in Führung brachte Sebastian Uhle (am Ball) den SV Münsing, doch am Ende verlor man gegen Aying mit 3:4. – Foto: Hans Lippert

Trotz klarer Führung verlor der SVM mit 3:4. Coach Martin Grelics hadert mit der vermeidbaren Niederlage seiner Mannschaft.

Man hätte es über weite Strecken nicht für möglich gehalten, dass der SV Münsing dieses Spiel verlieren könnte. Und doch trat bei Abpfiff eben jenes Szenario ein. „Dieses Spiel ist eigentlich nicht verlierbar“, haderte Coach Martin Grelics mit der 3:4-Niederlage gegen die SG Aying/Helfendorf. Schließlich hatte sein Team die eigene Führung trotz eines kaum proaktiv verteidigenden Gegners noch verspielt.

Die händisch betriebene Anzeigetafel am Hartlweg wurde mal wieder stark beansprucht: Aying ging nach einer guten Viertelstunde in Führung, Münsing drehte das aber durch einen schnellen Doppelschlag von Michael Geiger und Sebastian Uhle und ging dadurch mit einer Führung in die Pause. Soweit war also noch alles im guter Ordnung, doch der SVM wurde mit der Führung im Rücken zunehmend ungeduldiger im Ballbesitz. „Das war in der zweiten Halbzeit ganz gravierend. Das kann ich noch nicht nachvollziehen“, zeigte sich Grelics nachdenklich.

Ein dritter Treffer hätte möglicherweise vorentscheidenden Charakter haben können, doch statt eines möglichen Foulelfmeters nach Foul an Michael Geiger kassierte der SVM kurz nach Wiederbeginn im direkten Gegenzug den Ausgleich zum 2:2. Davon zeigte sich Münsing noch relativ unbeirrt und wurde nach einem guten Spielzug über die linke Seite mit der erneuten Führung belohnt. Doch das wirkte sich nicht wirklich positiv auf das Münsinger Spiel aus. „Viel zu ungeduldig, viel zu unsauber und zu viel zugelassen“, ärgerte sich Grelics. Folglich erspielte man sich kaum Torchancen, gab dem Gegner aber immer wieder Kontermöglichkeiten nach Ballverlusten. Zehn Minuten vor Schluss schlugen die Gäste dann zwei Mal kurz hintereinander zu und Münsing war plötzlich wieder in Rückstand. Erst dann wachte der SVM wieder auf, hatte sogar noch Möglichkeiten auf den Ausgleich, ging aber am Ende doch leer aus. „Wir haben uns das extremst selbst zuzuschreiben. Diese Niederlage ist schwer auszuhalten“, bilanzierte Grelics.