„Eigentlich nicht richtig zu bewerten“ – Zorneding startet Vorbereitung mit Pleite

Trotzdem attestierte der Funktionär seiner Mannschaft ein „richtig ordentliches Spiel, auch wenn der SV Dornach einen Tick besser war.“ Der Sieg für den letztjährigen Bezirksligameister ging also in Ordnung, beim TSV fehlt auch die Durchschlagskraft in der Offensive. Immerhin erzielte Florian Höger noch das 2:1 (66.), nachdem Dornachs Mika Anneser mit einem Doppelpack (48.+57.) für die Dornacher Führung gesorgt hatte.

Neben dem Spielfeld sei die Kaderplanung laut Riedl für das neue Spieljahr abgeschlossen. Eigentlich. „Vor einigen Jahren waren wir noch die Nummer Sieben oder Acht im Landkreis. Jetzt kommen Spieler von sich aus auf uns zu und absolvieren in der kommenden Woche ein Probetraining.“ Und sollte sich hier eine deutliche Verstärkung herauskristallisieren, wird der TSV seinen Kader noch erweitern. Riedl betont dabei aber die Durchlässigkeit zwischen den drei Zornedinger Herrenmannschaften. „Wir trainieren alle am selben Tag und begreifen uns als eine Mannschaft.“