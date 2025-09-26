„Eigentlich musst du das Spiel gewinnen“ – Oberweikertshofen II kassiert späten Nackenschlag

Mit einem Punkt im Gepäck ist der SC Oberweikertshofen II aus Weßling heimgekehrt. Dabei sah es lange so aus, als wäre mehr drin.

Oberweikertshofen – Es fehlten nur wenige Minuten zum zweiten Dreier in dieser Saison für die Elf von Oberweikertshofens Trainer Daniel Stapfer beim Auswärtsspiel in Weßling am Donnerstagabend. „Ein dummer Elfmeter in der Nachspielzeit hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, ärgerte sich Stapfer nach dem 2:2 (2:1)-Endstand. „Eigentlich musst du das Spiel gewinnen, doch, wenn du vorne deine Chancen liegen lässt, dann kannst du den Platz eben nicht als Sieger verlassen.“

Mit Andreas Volk, Nico Scheibner, Valentin Leibelt und Felix Hallmaier verstärkten gleich vier Spieler aus dem Landesliga-Kader die Stapfer-Elf. Aber auch drei Spieler aus der dritten Mannschaft standen im Kader, da die Kreisliga-Elf arge Personalsorgen hatte. So durcheinander gewürfelt lieferte der SCO II eine gute Leistung dennoch ab.

Leibelt (29.) und Moritz Wizani hatten die frühe Weßlinger Führung durch Jakob Brugger (2.) ausgeglichen, ehe Brugger mit einem Strafstoß in der Schlussminute doch noch die Oberweikertshofener Siegesträume zunichtemachte. Außerdem ließ die SCO-Reserve drei Hundertprozentige ungenutzt.