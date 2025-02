„Eigentlich müssen wir acht Tore machen“ – Gnädiger TSV Gilching schlägt Oberalting

Der TSV Gilching-Argelsried ist seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Bezirksliga-Fußballer gewannen am Donnerstag das Testspiel beim Kreisligisten TSV Oberalting-Seefeld mit 3:1 (2:0). „Ich hätte lieber zuerst gegen Breitbrunn am vergangenen Wochenende gespielt. Es ist nicht einfach, nach einer so langen Pause gegen so einen starken Gegner zu starten“, sagte Oberaltings Trainer Manuel Feicht. Seine Mannschaft wurde in der ersten Halbzeit auf ihrem eisigen Kunstrasen komplett dominiert. „Eigentlich müssen wir acht Tore machen“, sagte Gilchings Coach Christian Rodenwald.

Er hatte seine Startelf im Vergleich zum ersten Vorbereitungsmatch gegen Kaufering (3:1) auf sieben Positionen umgebaut. Dennoch hatten die Gäste die Partie klar im Griff. Maximilian Michl (20.) und André Gasteiger (32.) trafen zum hochverdienten 2:0-Pausenstand. Zur Halbzeit wechselte der Favorit viermal und verlor etwas die Kontrolle über das Spiel. „Wir haben teilweise zu hektisch gespielt“, monierte Rodenwald. Kurz vor dem Ende gelang Dominik Schäffler aber noch das 3:0, ehe den Hausherren im Gegenzug nach einer Ecke von Benedikt Huber durch Roman Hüttling noch der Ehrentreffer gelang. „War gut für das Gefühl“, freute sich Feicht.