„Eigentlich müssen wir 4:1 oder 5:1 gewinnen“ – Alling zittert sich bei Final-Generalprobe zu Sieg

Der TSV Alling (rote Trikots) im Spiel gegen den SC Maisach (in Schwarz). – Foto: Dieter Metzler

Alling gewann knapp 2:1 in Breitbrunn. Am Sonntag steht das Zugspitz-Finale im Totopokal an. Gegen Ascholding winkt der Einzug in die Hauptrunde.

„Eigentlich müssen wir 4:1 oder 5:1 gewinnen“, meinte Allings Spielertrainer Sebastian Kiffer nach dem Sieg in Breitbrunn. Am Ende wurde es aber nur ein hauchdünnes 2:1 (0:1) – das entscheidende Tor fiel erst in der 90. Minute, als Maximilian Grolik den Aufstiegskandidaten erlöste. Den besseren Start erwischten die Gastgeber, die in der 3. Minute durch Michael Wagner in Führung gingen. „Die ersten 20 Minuten haben wir uns schwergetan“, gibt Kiffer zu. „Danach war es ein Spiel auf ein Tor.“ Belohnt haben sich die Allinger aber erst in der 59. Minute, als Benjamin Baur zum 1:1 traf – ehe Grolik spät doch noch zuschlug.

Jetzt kommt für Alling das Highlight: Am Sonntag empfängt der TSV im Zugspitz-Finale des Totopokals um 13 Uhr den SV Ascholding/Thanning. Der Sieger zieht in die Hauptrunde ein – da könnten im Idealfall Gegner wie die Münchner Löwen warten. „Das wäre schon ein Traum, auch wenn ich kein Sechzger-Fan bin“, sagt Kiffer.

Dass die Partie nicht wie die anderen Kreisfinals am 1. Mai ausgetragen wird, liegt an den Gästen. Die Ascholdinger stellen an dem Tag ihren Maibaum auf und baten um eine Verlegung – dem Wunsch kamen die Allinger nach. Auf dem Platz soll dann aber Schluss sein mit den Freundschaftsdiensten. „Wenn wir schon mal die Chance haben, wollen wir natürlich gewinnen“, sagt der TSV-Spielertrainer.

Über den Gegner kann Kiffer nicht allzu viel sagen: „Eine große Unbekannte.“ Zwar habe sich sein Mit-Trainer den Finalgegner zweimal angeschaut. „Aber es ist halt Kreisklasse“, betont Kiffer. Heißt: Viel Tagesform – und die Scouting-Erkenntnisse halten sich in Grenzen. Trotzdem überwiegt beim Spielertrainer die Vorfreude: „Das Wetter soll gut werden. Es wird gegrillt und es gibt Getränke am Pilswagen.“ Mehr Amateurfußball-Romantik geht nicht. (Thomas Benedikt)