„Eigentlich hätten wir sogar gewinnen müssen“ - Gautinger Leistungssteigerung zum Hinrundenende Remis in Puchheim

Das Tabellenschlusslicht Gautinger SC erkämpfte sich in der letzten Begegnung vor der Winterpause ein Unentschieden beim FC Puchheim.

Gauting – „Wir haben heute nur für uns gespielt“, betonte Bernd Ziehnert, Trainer des Gautinger SC, nach dem 1:1 beim FC Puchheim. Dass die Gastgeber dadurch nicht in der Aufstiegsrunde landeten, stand für Ziehnert nicht im Vordergrund. Obwohl es für seine Spieler um nichts mehr ging, waren sie motiviert und für ihren Coach über 90 Minuten das bessere Team.

„Eigentlich hätten wir sogar gewinnen müssen“, sagte Ziehnert.

Die eigentlich nicht einsatzfähigen Sebastian Lebek und Moritz Rindermann saßen beim GSC wegen Personalmangels auf der Bank – und ausgerechnet Lebek brachte die Gäste kurz vor der Pause mit einem „schönen Linksschuss ins Kreuzeck“ (Ziehnert) in Führung. Durch einen umstrittenen Strafstoß gelang Puchheim das 1:1 (75.). Danach vergab Gauting Großchancen, die größte davon Sebastian Dietzel per Strafstoß in der Nachspielzeit.

Der GSC geht als Tabellenletzter in die Abstiegsrunde. Ziehnert: „Wir haben uns zuletzt vor allem körperlich gesteigert und sind auf dem richtigen Weg.“ (te)