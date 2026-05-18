„Eigentlich hätte es ein 0:0-Spiel sein können“

Über weite Strecken entwickelte sich eine Partie ohne klare Vorteile. Große Ausschläge im Spielverlauf gab es zunächst nicht, beide Mannschaften hielten die Begegnung offen. Nach Einschätzung von Pascal Gos sprach vieles lange für eine Punkteteilung. „Normalerweise wäre das ein Spiel gewesen, das 0:0 ausgeht und mit dem beide Mannschaften zufrieden gewesen wären.“

Kurz vor der Pause fiel dann jedoch der erste Treffer der Begegnung. Nach einem Standard gelang es Wendessen nicht, die Situation zu bereinigen. Der Ball landete schließlich bei Dennis Höver, der in der 42. Minute zum 1:0 für Vienenburg-Wiedelah traf.

Für Gos lag die Ursache weniger im gegnerischen Angriffsspiel als in der eigenen Fehlerkette:„Wir kriegen den Ball nicht geklärt, es sind teilweise Geschenke, die wir wieder verteilen. Er fällt dem Vienenburger vor die Füße und der schießt ihn ins Tor. Das ist ärgerlich.“

Mit dem knappen Rückstand ging Wendessen in die zweite Halbzeit und musste der Partie fortan hinterherlaufen. Die Gäste öffneten ihre Ordnung im weiteren Verlauf zunehmend, um zum Ausgleich zu kommen. Dadurch ergaben sich auf der anderen Seite Räume für Konter der Gastgeber. „In der zweiten Halbzeit laufen wir dem Rückstand hinterher und machen hinten raus noch ein bisschen auf. Vienenburg hatte dann die eine oder andere Kontermöglichkeit, hat sie aber nicht wirklich genutzt.“

Der Ausgleich gelang den Gästen jedoch nicht. Stattdessen fiel die Entscheidung kurz vor Schluss auf der Gegenseite. Lukas Markinas erhöhte in der 90. Minute auf 2:0. Aus Sicht von Wendessen ging dem Treffer eine umstrittene Szene voraus. „Wir haben es nicht geschafft, das 1:1 zu machen und kurz vor Schluss bekommt Vienenburg dann einen sehr fragwürdigen Elfmeter, sodass es am Ende 2:0 ausgeht.“ Trotz der Niederlage richtete Gos den Blick nach dem Abpfiff weniger auf das Ergebnis als auf die Leistung seiner Mannschaft unter schwierigen Bedingungen. „Ich muss den Jungs, die heute da waren, ein Kompliment machen. Das war ein sehr großer Platz in einem sehr schlechten Zustand. Die Jungs haben wirklich alles reingehauen, geackert, gekämpft, sind marschiert und haben bis zur letzten Sekunde Meter gemacht.“

Auch mit Blick auf die Einsatzbereitschaft seiner Mannschaft sah der Trainer keinen Anlass zur Kritik. „Einstellungstechnisch kann man niemandem einen Vorwurf machen. Es ist ärgerlich, dass wir solche Spiele, bei denen es eigentlich keinen Sieger geben müsste, durch individuelle Fehler verlieren. Aber so ist der Sport. Du machst Fehler und der andere nutzt sie.“ Und weiter:„Ich glaube, wir mussten uns heute nach dem Spiel nicht verstecken. Alle sind platt, alle können in den Spiegel gucken und sagen, dass sie alles gegeben haben. Man kann verlieren, solange man nach Hause geht und sagen kann: Ich habe alles gegeben.“

Durch den Erfolg verbessert sich Vienenburg-Wiedelah auf Tabellenplatz sechs und baut den Abstand auf Wendessen auf fünf Punkte aus. Die Gäste bleiben bei 37 Punkten auf Rang elf und warten nun seit vier Begegnungen auf einen Sieg.

Lange Zeit zum Verarbeiten bleibt nicht. Bereits am Mittwoch tritt Wendessen beim TSV Üfingen an. „Da müssen wir jetzt mit umgehen. Mittwoch geht es weiter gegen Üfingen. Dann versuchen wir es besser zu machen, wobei ich auch da nicht glaube, dass es personell deutlich besser aussehen wird.“

Für Vienenburg-Wiedelah geht es nach dem Pfingstwochenende am 31. Mai bei SV Union Salzgitter weiter.