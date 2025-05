„Eigentlich eher ein 0:0-Spiel“ – richtungsweisendes Kellerduell in der Kreisliga

Oberalting und Gilching II haben das dritte Wochenende in Folge die Plätze getauscht. Durch den 1:0-Derbysieg gegen die zweite Mannschaft des Bezirksligisten hat Oberalting die direkten Abstiegsränge in der Kreisliga 2 wieder verlassen und befindet sich nun einen Punkt vor den Gilchingern. „Wir haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt, auch die Einwechselspieler waren sehr wichtig. So müssen wir auch die nächsten drei Spiele angehen“, betonte Oberalting-Coach Manuel Feicht.

Tobias Hänschke, Spielertrainer des TSV Gilching-Argelsried II, über die gelb-rote Karte gegen Paul Lindermeier.

Die Hausherren fanden ordentlich in die Partie und hatten durch Leander Kraus und Roman Hüttling in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. „Trotzdem war es eigentlich eher ein 0:0-Spiel“, gab Feicht zu. Kurz vor der Halbzeitpause aber kam es zu der vielleicht spielentscheidenden Szene: Der nach einem taktischen Foul bereits verwarnte Gilchinger Paul Lindermeier kam im Zweikampf zu spät und sah für sein überhartes Einsteigen die Ampelkarte. „Der Platzverweis war berechtigt“, gab Hänschke zu.

Oberalting hatte in der Vorwoche noch in Unterzahl verloren, diesmal wechselte Feicht den ebenfalls bereits verwarnten Roman Hüttling aber vorsorglich noch in der ersten Halbzeit aus. Ein Sonderlob verdiente sich der dafür aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung beorderte Marco Gosemann: „Er hat sämtliche Zweikämpfe gewonnen.“

Auch in Überzahl brannte Oberalting kein Chancenfeuerwerk ab, beide Mannschaften waren in der hitzigen und von vielen harten Zweikämpfen geprägten Partie zunächst auf Sicherheit bedacht. „Wir haben es defensiv trotzdem ordentlich gemacht“, betonte Hänschke, Gegenüber Feicht lobte: „Wir sind ruhig geblieben und haben gut den Ball laufen lassen.“ Mitte der zweiten Halbzeit segelte dann eine Flanke von Laurenz Mantel in den Gilchinger Strafraum, Ben Dotterweich kam vor Hänschke an den Ball, und nach seiner Kopfballablage traf Tim Prammer zum Tor des Tages.

Gilching hatte, über das gesamte Spiel gesehen, ebenfalls einige ordentliche Möglichkeiten. Einmal wurde Halil Bursa im letzten Moment noch per Foul gestoppt, in der zweiten Halbzeit traf Dominik Schäffler den Pfosten. Nach dem 0:1-Rückstand hätten die Gäste laut Hänschke nach einem Foul an Anton Michl noch einen Elfmeter bekommen können, doch die Pfeife des Unparteiischen blieb stumm.

FC Weil – SC Weßling: 2:5 (1:1)

Die Weßlinger Fußballer haben die Kurve gerade noch so bekommen. „Ich mache den Jungs keinen Vorwurf, es ist vom Kopf her nicht einfach gewesen“, sagte Co-Trainer Thomas Ludwig nach dem hart erkämpften Erfolg im Landkreis Landsberg.

Lange hatte es tatsächlich so ausgesehen, als würde sich der Tabellenzweite eine Woche nach der Gala gegen Spitzenreiter Geiselbullach (4:1) beim noch sieglosen und längst als Absteiger feststehenden FC Weil einen bösen Ausrutscher leisten. Gleich zweimal ging der krasse Außenseiter am Sonntag vor eigenem Publikum in Führung. „In der ersten Halbzeit war auch kein großer Unterschied auf dem Platz zu sehen“, bekannte Ludwig.

Erst nach dem Weiler Traumtor zum 2:1 zehn Minuten nach der Pause drehten die Gäste auf. Nach einem Foul des FCW-Torwarts am eingewechselten Luis März-Vorisek gelang Jakob Brugger mit seinem zweiten Treffer des Tages der erneute Ausgleich per Strafstoß (65.). Nur zwei Minuten später brachte Marius Sturm den Favoriten erstmals in Front. Entschieden war die Begegnung aber erst nach Mark Nahrstedts Stochertor im Anschluss an einen Eckball (79.). Mit dem am schönsten herausgespielten Treffer sorgte Sturm schlussendlich doch noch für klare Verhältnisse.

Ludwig weiß, dass sich der SCW im spannenden Schlussakkord im Kampf um die ersten Plätze wieder steigern muss. „Im Derby gegen Oberalting werden wir anders auftreten müssen“, stellte der Co-Trainer klar. Immerhin habe die Moral am Sonntag gepasst. Ludwig lobte: „Die Jungs haben das Ding noch umgebogen, das muss man auch erst mal schaffen.“

FC Eichenau – MTV Dießen: 0:0

Der MTV Dießen hat die Chance verpasst, dicht an die direkten Nichtabstiegsplätze heranzurücken. Mit einem Auswärtssieg in Eichenau hätten die Ammerseer den Rückstand auf den sonntägigen Gegner auf Tabellenrang neun der Kreisliga 2 auf drei Punkte verkürzen können (bei einem weniger absolvierten Spiel), doch das Team von Spielertrainer Philipp Ropers kam beim FCE nicht über ein torloses Remis hinaus. „Das Unentschieden hilft denen natürlich mehr als uns. Für uns ist das zu wenig“, sagte Ropers.

Der Spielertrainer selbst hätte die Gäste in Führung schießen können, vergab jedoch in der Anfangsphase drei gute Möglichkeiten, darunter auch einen indirekten Freistoß im gegnerischen Strafraum. In der Folge verzeichneten beide Teams ordentliche Möglichkeiten, wobei Ropers betonte: „Wir hatten mehr und die besseren.“ Doch der Ball wollte nicht ins Tor, und am Ende hatte der MTV sogar noch etwas Glück, denn in der Nachspielzeit traf Eichenaus Fabian Rother nur die Latte.

Dießen befindet sich als Elfter weiterhin auf einem der vier Relegationsplätze. Nach dem Sieg des TSV Oberalting-Seefeld im Derby gegen den TSV Gilching-Argelsried II (siehe Bericht ganz links) beträgt der Vorsprung des MTV auf die direkten Abstiegsplätze allerdings nur noch zwei Zähler. Ropers kündigte an: „Nach oben geht bei sechs Punkten Rückstand, realistisch gesehen, nichts mehr, der Blick geht für uns jetzt nach unten. Wir müssen den Relegationsplatz absichern.“

Dießen hat nun zwei Heimspiele gegen den SC Maisach und Spitzenreiter TSV Geiselbullach vor der Brust und reist dann im Saisonfinale zum TSV Altenstadt.