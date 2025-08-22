„Eigentlich dürfen wir nicht verlieren“: FCL unterliegt Aufsteiger Walpertskirchen

Der SV Walpertskirchen feiert im Landkreis-Derby gegen den FC Langengeisling den fünften Dreier in Folge und bleibt so weiter ohne Punktverlust.

Der SV Walpertskirchen hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und ließ sich auch vom FC Langengeisling nicht stoppen. Das 1:0 (0:0) war der fünften Sieg im fünften Spiel.

Die rund 550 Zuschauer mussten lange auf dicke Chancen warten. Der Respekt war offenbar groß, und so versuchte man erst einmal, den Ball vom eigenen Strafraum wegzuhalten. Die Folge: lange Bälle, viele Laufduelle und Minichancen, die eher zufällig entstanden. Nach einem eher fragwürdigen Freistoß, den Florian Baumann aus dem Halbfeld in den Geislinger Strafraum zirkelte, verpasste Martin Deutinger am langen Pfosten.

Erstmals hatte FCL-Schlussmann Paul Maiberger ein wenig Arbeit bei einem Flachschuss von Luca Fellermeier aus 18 Metern (6.). Dieser war deutlich leichter zu halten als Severin Stenzels Versuch auf der Gegenseite. Deniz Erden lenkte den Schuss aus zwölf Metern über die Latte.

Die Gäste lauerten auf Konter. Christian Käser wollte davonziehen, wurde aber von Gui Jorge ausgebremst, denn der fleißige FCL-Angreifer half auch am eigenen Strafraum. Kurz darauf eroberte Marius Orthuber im Mittelfeld den Ball. Zum Glück für die aufgerückte Geislinger Defensive war sein Pass auf Fellermeier nicht präzise genug (19.).

Genauer spielte da schon ein FCL-Verteidiger dem SVW-Torjäger den Ball 25 Meter vor dem Tor zu, doch Fellermeier war offenbar selbst zu verblüfft und vertändelte die Möglichkeit (23.). Ähnlich leichtfertig vergab der FCL seine wenigen, aber sehr guten Chancen. Nach Ballgewinn von Kilian Kaiser war Gui Jorge links durch, passte aber nochmals quer – in den Rücken von Hannes Dornauer, der frei vor dem Keeper gewesen wäre (32.).

Als müssten sie einen Cliffhanger für die Halbzeitpause liefern, machten es beide Mannschaften kurz zuvor noch einmal spannend. Erst musste Maiberger in Neuer-Manier 30 Meter vor dem Tor vor Orthuber retten (42.). Dann hatte Dornauer nach Flanke von Raffi Jorge fünf Meter vor dem Kasten die Geislinger Führung auf dem Kopf, doch der Ball rutschte ihm über den Scheitel (43.). Die zweite wirklich dicke Geislinger Möglichkeit.

Spitzenreiter nutzt Abwehrfehler eiskalt

Der Beginn der zweiten Halbzeit spielte sich vornehmlich in der Gäste-Hälfte ab, doch Walpertskirchen konterte blitzschnell und hatte in den Zweikämpfen meist das bessere Ende für sich. Von Beginn an war klar: Die Talentschmiede aus Walpertskirchen hat ganz schnell auch Männerfußball gelernt. Insbesondere Fellermeier, der mit robustem Einsatz FCL-Verteidiger Philipp Maiberger den Ball im Strafraum abluchste. Seinen Querpass staubte Florian Baumann zur Gästeführung ab (62.).

Danach mühten sich die Geislinger redlich. Echte Chancen wollten sich aber lange nicht einstellen, da der letzte Pass nicht präzise genug kam. Dreimal flog die Kugel scharf durch den Gästestrafraum, einen Querschläger verpasste Moosinning-Killer Max Birnbeck knapp. In der 86. Minute kam Stenzel aus fünf Metern am langen Pfosten zum Kopfball, seine Hereingabe fand aber keinen Abnehmer.