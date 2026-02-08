Eigenkreation entscheidet Lokalduell in der Oberliga

Gelegenheit, über verpasste Möglichkeiten nachzudenken und an erkannten Defiziten zu arbeiten, bietet sich nun, steht das nächste Liga-Spiel wegen Karneval doch erst am Samstag, den 21. Februar auf dem Programm. Dann geht es an der Stadionstraße im Duell der beiden stärksten Teams im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss (Anstoß 18.30 Uhr) gegen Gastgeber VfL Jüchen/Garzweiler.

Das kommende Wochenende gehen die Holzheimer indes ganz entspannt an. Auch jecke Aktionen sind an den „tollen Tagen“ von Altweiber bis Aschermittwoch nicht geplant. Nach Feiern ist im Moment an der Reuschenberger Straße nämlich niemandem zumute.

