Eigenkreation entscheidet Lokalduell in der Oberliga

Auch mit einer Nacht Abstand steckte Jesco Neumann das Heimspiel seiner Jungs gegen den TSV Meerbusch noch in den Knochen. Auf die Frage, ob er die ärgerliche 0:1-Niederlage (Halbzeit 0:0) denn schon verdaut habe, antwortete der Trainer des Oberligisten Holzheimer SG kurz und knapp: „Nö!“
Was ihn daran neben den verpassten und im Abstiegskampf besonders wichtigen Punkten vor allem enttäuschte, war die Entstehung des einzigen und damit entscheidenden Treffers von Mattia Majetic in der 56. Minute. Der von Keeper Johannes Kultscher im Anschluss trotz allen Könnens nicht mehr zu reparierende Ballverlust am eigenen Strafraum stellte für ihn nämlich ein Déjà-vu-Erlebnis dar: „Es ist uns in dieser Saison schon häufiger passiert, dass wir den Gegner durch eine Eigenkreation stark machen.“
Bis zu diesem Negativmoment hatte der Neuling durchaus mehr vom Spiel gehabt. Beim Durchzählen kam Neumann sogar auf 4:0-Torschüsse seiner Truppe, fügte aber sofort in ergreifender Nüchternheit hinzu: „Ein Torschuss ist halt kein Tor ...“ Damit erinnerte das offiziell als Rhein-Kreis-Derby geführte Match stark an das Hinspiel, in dem den Schützlingen des in der vergangenen Spielzeit noch in Jüchen tätigen Marcel Winkens auch ein lichter Moment zum 1:0-Erfolg gereicht hatte.
Im Gegensatz zu dieser Partie gab es diesmal indes gute Einschusschancen vor beiden Toren zu notieren. Die wahrscheinlich größte bot sich kurz nach der Halbzeitpause dem eingewechselten Abdelkarim Afkir, als er, eingesetzt von Jonas Theuerzeit, alleine aufs Meerbuscher Gehäuse zulief, jedoch im aufmerksamen Schlussmann Franz Langhoff seinen Meister fand. Ein erfolgreicher Abschluss hätte dem Duell womöglich ein aus HSG-Sicht erfreulicheren Ausgang beschert. Obwohl die mit dem knappen Sieg zwischenzeitlich auf Rang zwei der Tabelle gekletterten Gäste mit der Führung im Rücken das Resultat gegen nun hinten offene Holzheimer auch noch deutlicher hätten gestalten können, war Neumann mit der Leistung seiner Mannschaft grundsätzlich einverstanden, hatte sie sogar besser gesehen als vor Wochenfrist bei 1:0-Erfolg in Kleve. „Nur mit dem falschen Ergebnis.“
In einem mit hoher Intensität geführten Vergleich auf Augenhöhe, „in dem Meerbusch recht ruppig zu Werke gegangen ist und wir dagegengehalten haben“, wäre seiner Meinung nach ein Punkt für die HSG allemal verdient gewesen. Zumal es in der Nachspielzeit auch noch gut und gerne einen Handelfmeter für die Hausherren hätte geben können. Damit mochte sich der Coach allerdings gar nicht erst befassen. Seine Analyse zum Spiel schloss er sachlich: „Wir hätten unsere Chancen ja auch vorher nutzen können. Haben wir aber nicht – und dann ist das halt so!“ Das passt für ihn zu den Versäumnissen schon vor der Winterpause. Seine Hauptkritik: „Wenn wir in der Hinrunde unsere Hausaufgaben machen, haben wir drei bis vier Punkte mehr.“ Eine Welt in dieser so unfassbar engen Liga.
Gelegenheit, über verpasste Möglichkeiten nachzudenken und an erkannten Defiziten zu arbeiten, bietet sich nun, steht das nächste Liga-Spiel wegen Karneval doch erst am Samstag, den 21. Februar auf dem Programm. Dann geht es an der Stadionstraße im Duell der beiden stärksten Teams im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss (Anstoß 18.30 Uhr) gegen Gastgeber VfL Jüchen/Garzweiler.
Das kommende Wochenende gehen die Holzheimer indes ganz entspannt an. Auch jecke Aktionen sind an den „tollen Tagen“ von Altweiber bis Aschermittwoch nicht geplant. Nach Feiern ist im Moment an der Reuschenberger Straße nämlich niemandem zumute.
____
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: