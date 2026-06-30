Eigeninitiative, Zusammenhalt und Engagement

Unser vorrangiges Ziel für die kommende Saison ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Wir wissen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und große Herausforderungen bereithält. Deshalb möchten wir von Beginn an konstant punkten und uns schnell eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Darüber hinaus steht die Integration unseres neuen Trainers im Fokus. Gemeinsam wollen wir seine Ideen, Spielphilosophie und Abläufe Schritt für Schritt verinnerlichen und erfolgreich auf dem Platz umsetzen. Dafür ist es wichtig, dass Mannschaft und Trainerteam schnell zusammenfinden und eine gemeinsame Basis schaffen. Sportlich möchten wir uns als Team weiterentwickeln und einen attraktiven und qualitativ guten Fußball spielen. Wir wollen ansprechende Leistungen bieten und gleichzeitig die Voraussetzungen schaffen, um möglichst viele erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Wenn es uns gelingt, unsere Ziele konsequent zu verfolgen und unser Potenzial auszuschöpfen, werden wir sehen, wohin die Reise im Laufe der Saison noch führen kann.