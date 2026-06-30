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Der TuS Aschendorf befindet sich wie alle anderen Team aktuell standesgemäß in der Sommerpause, die Vorbereitung auf die kommende Saison läuft allerdings bereits schon wieder. Passend dazu begab sich Teammanager Aaron Lenz in den FuPa-Sommercheck.
Wie zufrieden seid Ihr mit der vergangenen Saison?
Die vergangene Saison war insgesamt durchwachsen. Wir mussten einige Herausforderungen meistern, insbesondere die Phase, in der wir zeitweise ohne Trainer auskommen mussten. Diese Situation hat von der gesamten Mannschaft viel Eigeninitiative, Zusammenhalt und Engagement verlangt. Trotz dieser schwierigen Umstände haben wir als Team stets an einem Strang gezogen und uns nicht von unserem Weg abbringen lassen. Daher überwiegen am Ende die positiven Aspekte, und wir können mit den gezeigten Leistungen sowie der Entwicklung der Mannschaft insgesamt zufrieden auf die Saison zurückblicken.
Wann beginnt die Vorbereitung eurer Mannschaft und was sind die Höhepunkte?
Mit der Saisonauftaktbesprechung am 19. Juni sind wir offiziell in die Vorbereitung auf die neue Spielzeit gestartet. In den nächsten Wochen liegt der Fokus darauf, die Mannschaft bestmöglich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten. Dazu gehören intensive Trainingseinheiten sowie zahlreiche Testspiele. Ein besonderer Höhepunkt der Vorbereitung ist der Stadtpokal am 4. Juli, der auf unserer Sportanlage ausgetragen wird und bei dem wir als Veranstalter fungieren.
Gibt es eine generelle Entwicklung oder einen Spieler, die/den Du gezielt loben würdest?
Besonders positiv hervorzuheben ist die Entwicklung und erfolgreiche Integration unserer jungen Spieler. Es war ein wichtiges Ziel des Vereins, den Nachwuchs Schritt für Schritt an den Herrenbereich heranzuführen und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich auf diesem Niveau zu beweisen. Dies ist uns in der vergangenen Saison sehr gut gelungen. Sie haben sich schnell an das Niveau gewöhnt und sind inzwischen voll im Team angekommen.
Wie lautet die Zielsetzung für die neue Spielzeit?
Unser vorrangiges Ziel für die kommende Saison ist es, den Klassenerhalt so früh wie möglich zu sichern. Wir wissen, dass die Liga sehr ausgeglichen ist und große Herausforderungen bereithält. Deshalb möchten wir von Beginn an konstant punkten und uns schnell eine gute Ausgangsposition erarbeiten. Darüber hinaus steht die Integration unseres neuen Trainers im Fokus. Gemeinsam wollen wir seine Ideen, Spielphilosophie und Abläufe Schritt für Schritt verinnerlichen und erfolgreich auf dem Platz umsetzen. Dafür ist es wichtig, dass Mannschaft und Trainerteam schnell zusammenfinden und eine gemeinsame Basis schaffen. Sportlich möchten wir uns als Team weiterentwickeln und einen attraktiven und qualitativ guten Fußball spielen. Wir wollen ansprechende Leistungen bieten und gleichzeitig die Voraussetzungen schaffen, um möglichst viele erfolgreiche Ergebnisse zu erzielen. Wenn es uns gelingt, unsere Ziele konsequent zu verfolgen und unser Potenzial auszuschöpfen, werden wir sehen, wohin die Reise im Laufe der Saison noch führen kann.
Wer ist der/sind die Meisterschaftsfavoriten in eurer Liga und warum?
Ich sehe Lorup und Wesuwe als die größten Meisterschaftsfavoriten. Beide Teams haben in der vergangenen Saison guten Fußball gezeigt und gehören für mich deshalb auch in dieser Spielzeit zum engsten Favoritenkreis.
Gibt es zum aktuellen Zeitpunkt personelle Veränderungen in deinem Team?
Personell wird es bei uns keine großen Veränderungen geben. Der Kader bleibt weitgehend zusammen. Verstärkt werden wir durch jeweils zwei Spieler aus der A-Jugend sowie zwei externe Neuzugänge. Zusätzlich wechseln zwei Spieler aus unserer 2. Herrenmannschaft in den Kader der 1. Herren.
Welches Thema würdest du beim nächsten Kreis- oder Bezirkstag ganz oben auf die Tagesordnung setzen?
Ich würde das Thema Auf- und Abstiegsregelungen ganz oben auf die Tagesordnung setzen. Aus meiner Sicht sollten in den Ligen klare und transparente Regelungen für Auf- und Absteiger gelten, damit für alle Vereine von Beginn an Planungssicherheit und Chancengleichheit bestehen.