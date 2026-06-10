Eigengewächse und Torwart-Trio gebunden

– Foto: Stefan Tschersich

Der FC Ederbergland setzt bei seiner Kaderplanung für die Saison 2026/2027 weiter auf Kontinuität — und sendet dabei ein deutliches Signal in Richtung eigener Nachwuchs. Wie der Verein mitteilte, bleiben Jonathan Gamarca und Mehmet Arslan dem FCE erhalten. Beide gelten als echte Vereinsgewächse: Schon seit den Bambinis tragen sie das Trikot des FC Ederbergland.

Damit verlängert der Verein nicht nur mit zwei Spielern aus seinem aktuellen Kader, sondern auch mit zwei Gesichtern, die sinnbildlich für die Nachwuchsarbeit und die Bindungskraft des Clubs stehen. Gamarca, im Mittelfeld beheimatet, gehört seit Jahren zum Verein und hat den Weg durch die Jugend bis in den Seniorenbereich genommen. Auch Arslan ist eng mit dem FCE verbunden und steht für eine Entwicklung, die im Kinderfußball begann und nun weiter in der ersten Mannschaft beziehungsweise im Seniorenbereich fortgesetzt wird.

Neben den beiden FCE-Urgesteinen vermeldete der Verein weitere wichtige Personalien: Auch die Torhüter Lukas Hollenstein, Jannis Waßmuth und Maksym Hrudnytskyi bleiben dem Club erhalten. Damit herrscht auch auf der Torwartposition Klarheit. Für die sportliche Leitung ist das ein weiterer Baustein in einer Kaderplanung, die in den vergangenen Wochen Schritt für Schritt vorangetrieben wurde.