Eigengewächse und Erfahrung bleiben

Der FC Domstadt Fritzlar treibt die Personalplanungen für die Saison 2026/27 früh voran. Wie Hessensport24 berichtet, haben mit Mike Oswald, Michael Naletov, Lenny Trautmann, Lenny Cholibois, Maurice Freitag, Leon Wachendörfer, Luca Nagel, Johannes Czernecki und Tristan Lorenz gleich mehrere Eigengewächse ihre Zusage über den Sommer hinaus gegeben.

Sportlicher Leiter Jan Scharke wertet die frühen Bekenntnisse als starkes Signal für den eingeschlagenen Weg des Vereins. Die jungen Spieler bildeten den Kern der zweiten Mannschaft, einige hätten zudem bereits Erfahrungen im Team der Ersten gesammelt und stünden sinnbildlich für die Zukunft des Klubs.

Auch im Gerüst der Mannschaft herrscht offenbar früh Klarheit. Mit Johannes Schmeer, Moritz Bruchhäuser, Gökhan Topsakal, Nico Langhans, Cem Demirci, Antonio Bravo Sanchez, Daniel Wagner und Erdinc Güney bleiben mehrere erfahrene Kräfte an Bord; zudem sagten auch Niklas Bolten, Talha Gürbüz und Tizian Herdt für eine weitere Spielzeit zu.