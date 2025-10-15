Winkelmann spielt in Weißenberg groß auf. – Foto: Spielerprofil

Eigengewächs wird zum Kapitän in Weißenberg Paul Winkelmann schnürte für Weißenberg seinen zweiten Doppelpack in Folge. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 1 CfR Links Weissenberg Paul Winkelmann

Paul Winkelmann hat das Fußballspielen bei der SVG Weißenberg gelernt. Nach über zehn Jahren in der Jugend war er bei den Senioren gleich an zwei Aufstiegen beteiligt. In diesem Sommer wurde der 23-Jährige sogar zum Kapitän der Bezirskligatruppe.

Profitraum ad acta gelegt Dennoch verbrachte der Mittelfeldspieler nicht seine gesamte Jugend bei der SVG. In der B-Jugend wechselte er von seinem Heimatverein zur SG Unterrath, wo er in der B-Junioren Bundesliga zum Stammpersonal zählte. In der A-Jugend lief er für den 1. FC Mönchengladbach und den TSV Meerbusch in der Niederrheinliga auf. Seine erste Seniorensaison begann er beim DSC 99.

Nach der Corona-Zwangspause wechselte er zurück zur SVG Weißenberg, die damals noch in der Kreisliga B spielte. „Für mich war das der Zeitpunkt, wo ich den Traum, Profi zu werden, abgehakt habe. Ich wollte meinem alten Verein nach der Corona-Zeit helfen und wieder den Spaß am Fußball in den Vordergrund stellen“, erklärt Winkelmann. Seine Entscheidung wurde gleich belohnt. Nach seiner Rückkehr stieg die SVG erst in die Kreisliga A und ein Jahr später sofort in die Bezirksliga auf. In seiner nun dritten Bezirksliga-Saison für Weißenberg ist Winkelmann in Torlaune gekommen. Am Freitag erzielte er beim 3:1-Sieg gegen seinen Ex-Verein DSC 99 seinen zweiten Doppelpack in Folge. Bereits eine Woche zuvor hatte er bei der 2:4-Niederlage gegen Ratingens Reserve doppelt getroffen. „Der Mannschaftserfolg steht für mich an oberster Stelle, weswegen der Doppelpack gegen Ratingen am Ende keinen Wert für uns hatte, umso mehr freue ich mich, dass es am Freitag mit meiner Hilfe zum Sieg gereicht hat“, betont der Kapitän.