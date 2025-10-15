Eigengewächs wird zum Kapitän in Weißenberg

Paul Winkelmann hat das Fußballspielen bei der SVG Weißenberg gelernt. Nach über zehn Jahren in der Jugend war er bei den Senioren gleich an zwei Aufstiegen beteiligt. In diesem Sommer wurde der 23-Jährige sogar zum Kapitän der Bezirskligatruppe.
Dennoch verbrachte der Mittelfeldspieler nicht seine gesamte Jugend bei der SVG. In der B-Jugend wechselte er von seinem Heimatverein zur SG Unterrath, wo er in der B-Junioren Bundesliga zum Stammpersonal zählte. In der A-Jugend lief er für den 1. FC Mönchengladbach und den TSV Meerbusch in der Niederrheinliga auf. Seine erste Seniorensaison begann er beim DSC 99.
Nach der Corona-Zwangspause wechselte er zurück zur SVG Weißenberg, die damals noch in der Kreisliga B spielte. „Für mich war das der Zeitpunkt, wo ich den Traum, Profi zu werden, abgehakt habe. Ich wollte meinem alten Verein nach der Corona-Zeit helfen und wieder den Spaß am Fußball in den Vordergrund stellen“, erklärt Winkelmann.
Seine Entscheidung wurde gleich belohnt. Nach seiner Rückkehr stieg die SVG erst in die Kreisliga A und ein Jahr später sofort in die Bezirksliga auf. In seiner nun dritten Bezirksliga-Saison für Weißenberg ist Winkelmann in Torlaune gekommen. Am Freitag erzielte er beim 3:1-Sieg gegen seinen Ex-Verein DSC 99 seinen zweiten Doppelpack in Folge. Bereits eine Woche zuvor hatte er bei der 2:4-Niederlage gegen Ratingens Reserve doppelt getroffen. „Der Mannschaftserfolg steht für mich an oberster Stelle, weswegen der Doppelpack gegen Ratingen am Ende keinen Wert für uns hatte, umso mehr freue ich mich, dass es am Freitag mit meiner Hilfe zum Sieg gereicht hat“, betont der Kapitän.
Nach erst neun Saisonspielen steht er bereits bei sechs Treffern und drei Vorlagen, damit kratzt er jetzt bereits an seinen persönlichen Rekorden. In seinen ersten beiden Bezirksligajahren kam er auf 13 und 15 Torbeteiligungen. Diese Entwicklung ist auch seinem Coach Dirk Schneider nicht entgangen, der Winkelmann im Sommer zum Kapitän machte. „Paul denkt immer positiv und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Er ist ein gutes Beispiel für die Entwicklung, die diese Mannschaft hingelegt hat, weshalb auch die erfahreneren Spieler die Entscheidung, ihn zum Kapitän zu machen, unterstützt haben. Er ist einer von vielen Spielern, die Verantwortung übernehmen“, schwärmt sein Trainer.
Der Lehramtsstudent ist jedoch nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz aktiv. Donnerstags ist der einzige Tag in der Woche, an dem man den 23-Jährigen nicht auf dem Sportplatz finden kann. „Ich studiere Lehramt auf Sport und musste für meine verpflichtende Trainer B-Lizenz bei einem Verein hospitieren, wofür sich die SVG angeboten hat. Der Verein hat es mir schließlich ermöglicht, bei unserem Partnerverein Fortuna Düsseldorf in der Jugend zu coachen“, erzählt Winkelmann.
Nach seiner Hospitation nahm er das Angebot an, als Jugendtrainer weiter beim Zweitligisten zu arbeiten. „Ich werde vom gesamten Verein und besonders von Dirk unterstützt, alles unter einen Hut zu bekommen. Dafür empfinde ich große Dankbarkeit“, so Winkelmann. Zudem konnte er sich auf für seine Trainerkarriere schon einiges bei seinem Coach abschauen. „Die Mannschaft, zu der ich in die Kreisliga B gewechselt bin, ist nicht mehr mit unserem heutigen Team zu vergleichen. Dirk hat es geschafft, die gesamte Mannschaft weiterzuentwickeln.“