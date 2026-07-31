Eigengewächs verlängert beim Drittligisten SG Sonnenhof Großaspach

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der Drittligist SG Sonnenhof Großaspach hat im Hinblick auf die neue Spielzeit 2026/27 weitere Personalentscheidungen zu verkünden. Eigengewächs Lukas Stoppel hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim Dorfklub langfristig verlängert. Damit bleibt der 21-Jährige den Aspachern auch zukünftig erhalten. Trotz seines noch jungen Alters bringt es der Mittelfeldmann bereits auf beachtliche 107 Pflichtspiele für die SG, in denen er 15 Tore erzielte und 16 weitere Treffer vorbereitete. Gleichzeitig feierte Stoppel mit dem Dorfklub gleich zweimal den Gewinn des Doubles – bestehend aus Oberliga BW- und Regionalliga Südwest-Meisterschaft sowie wfv- Pokalsieg und wird fortan mit der Rückennummer 10 auflaufen.

Im Gegenzug hat sich die SG Sonnenhof Großaspach mit dem 1. FC Normannia Gmünd auf eine Leihe von Fabio Lettieri verständigt. Beim Oberligisten soll der 19-Jährige weiterhin wichtige Spielpraxis sammeln. In der vergangenen Saison war Lettieri bereits per Leihe für Türkspor Neckarsulm in der Oberliga BW aktiv und brachte es dort in 28 Einsätzen auf sieben Scorer-Punkte (4 Tore, 3 Assists). Des weiteren hat sich die SG mit Max Düwel auf eine vorzeitige Vertragsauflösung geeinigt. Der 23-Jährige kam in der Winterpause der abgelaufenen Spielzeit von Altona 93 nach Aspach und kam dabei in drei Pflichtspielen zum Einsatz. Künftig wird Düwel für die TuS Dassendorf in der Oberliga Hamburg auflaufen.

Sportlicher Leiter, Julian Schieber „Wir sind sehr froh, dass sich Lukas für den weiteren Weg mit uns entschieden hat. Beide Seiten wissen, was sie voneinander haben und unsere gemeinsame Reise ist noch lange nicht am Ende. Er ist als Eigengewächs ein Paradebeispiel dafür, was es heißt, mit harter Arbeit, Fleiß und Disziplin trotz jungen Alters sich bereits in einer gestandenen Herren-Mannschaft zu beweisen und hat mit seinen Leistungen maßgeblichen Anteil an den Erfolgen der vergangenen Jahre. Gleichzeitig hat er bewiesen, dass es für Talente aus unserem Nachwuchsbereich immer möglich ist, den Sprung in den Aktiven-Bereich zu schaffen. Für Fabio Lettieri ist es weiterhin wichtig, dass er auf einem guten Niveau in einem professionellen Umfeld möglichst viel Spielpraxis sammelt. Dafür ist er bei der Normannia in Gmünd an der richtigen Adresse und wir werden seine Entwicklung aufmerksam verfolgen. Herzlich bedanken möchten wir uns abschließend bei Max Düwel für seinen Einsatz in den vergangenen Monaten. Für seine weitere Zukunft wünschen wir ihm sportlich sowie persönlich nur das Beste.“