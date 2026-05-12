Eigengewächs rückt auf: Mika Bregen verstärkt Friesoythes Erste Offensivtalent mit dem nächsten Schritt von p.s. · Heute, 16:30 Uhr · 0 Leser

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Der Weg aus dem eigenen Nachwuchs in den Herrenbereich ist beim SV Hansa Friesoythe kein leeres Versprechen, sondern gelebte Praxis. Mit Mika Bregen rückt nun ein weiteres Talent aus der A1 des JFV Altes Amt Friesoythe in die erste Herrenmannschaft auf. Der 19-jährige Offensivspieler wird künftig im Kader des Bezirksligisten in der Bezirksliga Weser-Ems stehen.

Bregen, der vor allem auf den offensiven Außenpositionen zuhause ist, hat sämtliche Mannschaften im Hansa-Nachwuchs durchlaufen. Nun möchte er den nächsten Schritt gehen und sich im Herrenbereich beweisen. Für den Verein ist dieser Übergang nicht nur sportlich, sondern auch strukturell ein wichtiges Signal. Überzeugt in Training und Kurzeinsätzen Bereits in den vergangenen Wochen durfte der 19-Jährige mehrfach bei der Ersten mittrainieren und sammelte zudem erste Kurzeinsätze im Herrenbereich. Dabei hinterließ er einen positiven Eindruck bei den Verantwortlichen.