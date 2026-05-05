Eigengewächs rückt auf: Jeremy Rockstroh verstärkt Wilhelmshaven Der junge Mittelfeldspieler schafft den Sprung in die erste Mannschaft von red · Heute, 20:53 Uhr · 0 Leser

Der Wilhelmshavener SC Frisia setzt weiter konsequent auf die Entwicklung eigener Talente. Mit Jeremy Rockstroh rückt ein Spieler aus dem Verein in den Kader der ersten Mannschaft auf und stellt sich ab sofort der Herausforderung Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2.

Der Youngster gilt als eines der vielversprechenden Gesichter aus der eigenen Nachwuchsarbeit und soll nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen. Trainer Joan Kröher lobt vor allem die kontinuierliche Entwicklung des Spielers und die Einstellung, die Rockstroh mitbringt. Für den Verein ist der Aufstieg ein logischer Schritt im Rahmen der eigenen Philosophie.

„Jeremy ist ein Spieler, der unseren Weg perfekt widerspiegelt. Er hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und bringt genau die Mentalität mit, die wir in der ersten Mannschaft sehen wollen. Wir trauen ihm den Schritt absolut zu und werden ihn auf diesem Weg bestmöglich begleiten“, so Kröher. Motivation und klare Ziele beim Spieler Auch Jeremy Rockstroh selbst blickt ambitioniert auf seine neue Aufgabe. Der junge Spieler sieht sich gut in das bestehende Mannschaftsgefüge integriert und möchte seinen Teil zur Entwicklung des Teams beitragen.