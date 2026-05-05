Eigengewächs rückt auf: Jeremy Rockstroh verstärkt Wilhelmshaven

Der Wilhelmshavener SC Frisia setzt weiter konsequent auf die Entwicklung eigener Talente. Mit Jeremy Rockstroh rückt ein Spieler aus dem Verein in den Kader der ersten Mannschaft auf und stellt sich ab sofort der Herausforderung Bezirksliga Weser-Ems Staffel 2.
Der Youngster gilt als eines der vielversprechenden Gesichter aus der eigenen Nachwuchsarbeit und soll nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.
Trainer Joan Kröher lobt vor allem die kontinuierliche Entwicklung des Spielers und die Einstellung, die Rockstroh mitbringt. Für den Verein ist der Aufstieg ein logischer Schritt im Rahmen der eigenen Philosophie.
„Jeremy ist ein Spieler, der unseren Weg perfekt widerspiegelt. Er hat in den vergangenen Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und bringt genau die Mentalität mit, die wir in der ersten Mannschaft sehen wollen. Wir trauen ihm den Schritt absolut zu und werden ihn auf diesem Weg bestmöglich begleiten“, so Kröher.
Auch Jeremy Rockstroh selbst blickt ambitioniert auf seine neue Aufgabe. Der junge Spieler sieht sich gut in das bestehende Mannschaftsgefüge integriert und möchte seinen Teil zur Entwicklung des Teams beitragen.
„Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam als Team in den kommenden Jahren einen erfolgreichen Weg gehen können. Als junger Spieler bringe ich viel Motivation und große Lust mit, mich einzubringen und weiterzuentwickeln“, erklärt Rockstroh.
Besonders die vorhandenen Verbindungen innerhalb der Mannschaft geben ihm zusätzliche Sicherheit. Mit Henning Röbke und Patrick Degen stehen ihm bekannte Gesichter zur Seite, die den Einstieg erleichtern sollen.
Mit dem Aufrücken in die erste Mannschaft wartet nun die nächste sportliche Herausforderung. Für den Wilhelmshavener SC Frisia ist der Einsatz eigener Talente zugleich ein wichtiges Signal für die langfristige Entwicklung des Vereins.
Rockstroh soll dabei behutsam an das Niveau der Bezirksliga herangeführt werden und perspektivisch eine feste Rolle im Team einnehmen.