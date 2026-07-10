Eigengewächs Ruben Hollstein kehrt zum VfB Zwenkau zurück Der 23-jährige Defensivallrounder wechselt vom TuS Pegau 1903 zurück ins Eichholz und soll im jungen Landesklasse-Team sofort als Führungsspieler vorangehen. von red · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jakob Reiche

Der VfB Zwenkau 02 bastelt weiter fleißig am Kader für die neue Spielzeit in der Landesklasse Nord Sachsen und kann einen echten Rückkehrer an alter Wirkungsstätte begrüßen: Ruben Hollstein trägt ab sofort wieder das blau-weiße Trikot. Für den 23-Jährigen ist der Wechsel weit mehr als eine rein sportliche Station – es ist die Heimkehr an den Ort, an dem er einst auf dem Bolzplatz das Fußballspielen erlernte. Zuletzt stand der Defensivspezialist für den TuS Pegau 1903 auf dem Feld.

Taktische Flexibilität und starke Spieleröffnung Mit Hollstein gewinnt der VfB eine extrem vielseitig einsetzbare Option für den Defensivverbund. Der spielstarke Linksfuß deckt gleich mehrere Schlüsselpositionen ab und erhöht damit die taktischen Variationsmöglichkeiten der Zwenkauer enorm. Hollstein zeichnet sich auf dem Platz vor allem durch seine enorme Vielseitigkeit aus, da er flexibel in der Innenverteidigung, auf den Außenbahnen oder im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann. Neben dieser taktischen Flexibilität besticht der Defensivallrounder durch eine ausgeprägte Zweikampf- und Physisstärke, gepaart mit hoher Disziplin auf dem Rasen. Darüber hinaus bereichert er das Spiel durch einen strukturierten Spielaufbau und das nötige Auge für präzise Schnittstellenpässe, mit denen er aus der Tiefe heraus immer wieder gefährliche Akzente nach vorne setzen kann.

Neben seinen fußballerischen Qualitäten bringt der Neuzugang ein starkes Spielverständnis und natürliche Führungsqualitäten mit. In der jungen Zwenkauer Mannschaft soll er schnell eine tragende Rolle einnehmen und als hochmotivierter Leader vorangehen. Ein Wechsel wie „Nachhausekommen“ Hollstein selbst sprüht vor dem Trainingsauftakt bereits vor Ehrgeiz und zeigte sich nach den ersten Einheiten sowie den Gesprächen mit den Verantwortlichen restlos begeistert vom Geist im Verein: „Ich freue mich extrem, in der neuen Saison ein Teil dieser ambitionierten und eingeschworenen Mannschaft zu sein. Bereits beim ersten Training habe ich gemerkt, wie viel Potenzial, Qualität und Wille in diesem Team steckt, und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam viel erreichen werden. Ich habe auf dem Bolzplatz im Eichholz das Kicken gelernt wodurch ein Wechsel zum VfB sich für mich wie Nachhausekommen anfühlt.“