Eigengewächs kehrt zurück: Oberligist bedient sich beim Konkurrenten Die TSG Backnang holt Burak Alabas von Ligakonkurrent Türkspor Neckarsulm, der bereits in der Jugend für die Backnanger gespielt hat. von red · Gestern, 20:50 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Hornauer / Verein

Die TSG Backnang verstärkt ihren Oberliga-Kader mit einem alten Bekannten: Burak Alabas kehrt zur Etzwiese zurück. Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler wurde einst im Backnanger Nachwuchs ausgebildet und spielte zuletzt für Türkspor Neckarsulm. Nach starken Jahren in Neckarsulm soll der technisch versierte und flexibel einsetzbare Mittelfeldmann nun bei seinem Heimatverein eine wichtige Rolle übernehmen.

Dauerbrenner beim Oberliga-Aufsteiger Alabas bringt reichlich Erfahrung mit. Insgesamt stehen für ihn 119 erfasste Einsätze mit zwölf Toren und neun Vorlagen zu Buche. Nach Stationen bei der SG Sonnenhof Großaspach und dem TSV Ilshofen schloss er sich 2023 der Sport-Union Neckarsulm an. Anschließend spielte er zwei Jahre für Türkspor Neckarsulm. In der Saison 2024/25 gehörte Alabas mit 30 Einsätzen, drei Toren und zwei Vorlagen zu den Leistungsträgern beim Aufstieg aus der Verbandsliga. Auch eine Etage höher war auf ihn Verlass: In der vergangenen Oberliga-Saison absolvierte er alle 34 Ligaspiele, erzielte drei Treffer und bereitete sieben weitere vor.

Damit kommt ein Spieler nach Backnang, der die Liga bereits bestens kennt und in der Vorsaison seine Konstanz unter Beweis stellte. Wunschspieler entscheidet sich für Backnang Bei der TSG stand Alabas früh auf der Wunschliste. Die sportliche Leitung um Marc Erdmann und Oguzhan Biyik hebt besonders seine Vielseitigkeit und seine Verbundenheit mit Backnang hervor. Trotz Konkurrenz aus Ober- und Regionalliga habe sich der 23-Jährige für die Rückkehr entschieden.