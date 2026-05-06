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Eigengewächs kehrt zurück auf die Bühne der Ersten
Nach Kreuzbandriss und starkem Comeback in der Jugend rückt Mittelfeldspieler Ali Zawawi in den Kader der Bezirksliga-Mannschaft auf.
Beim SV BW Borssum aus der Bezirksliga Weser-Ems Staffel 1 richtet sich der Blick nicht nur auf externe Verstärkungen, sondern bewusst auch nach innen. Mit Ali Zawawi schafft es ein weiteres Eigengewächs in den Fokus der ersten Mannschaft – ein Spieler, der den Verein seit Kindertagen kennt und nun den nächsten Schritt geht.
Der zentrale Mittelfeldakteur durchlief sämtliche Jugendteams bis zur U19 und galt früh als eines der vielversprechenden Talente im Klub. Doch ein Kreuzbandriss stoppte seine Laufbahn zunächst abrupt. Inzwischen hat sich Zawawi zurückgearbeitet – und wie: In der Rückrunde der A-Jugend erzielte er fünf Treffer in vier Partien und empfahl sich damit nachhaltig für höhere Aufgaben. Auch in der zweiten Herrenmannschaft wusste er zu überzeugen, ehe er gegen Ihrhove sein Debüt im Bezirksliga-Team feierte.
Der lange Weg zurück
Sportlich bringt Zawawi vieles mit, was im Zentrum gefragt ist. Er interpretiert die Spielmacherrolle variabel, kann sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen und überzeugt durch Übersicht sowie Passgenauigkeit. Seine Qualitäten auf engem Raum und seine Zweikampfführung hebt auch Trainer Yasin Turan hervor: „Ali ist auf engem Raum nur schwer vom Ball zu trennen und für einen Spielmacher sehr bissig in den Zweikämpfen. Wenn er Gas gibt, kann er in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle einnehmen.“
Im Verein setzt man bewusst auf einen behutsamen Aufbau des Rückkehrers. Nach der langen Verletzungspause soll Zawawi Schritt für Schritt an das Niveau im Herrenbereich herangeführt werden. Der Spieler selbst zeigt sich dankbar und motiviert: „Ich bin glücklich, dass ich nach der schweren Verletzung immer besser in Form komme. Als Borssumer habe ich große Lust, mich bei den Herren weiterzuentwickeln und für Einsätze in der Bezirksliga zu empfehlen.“