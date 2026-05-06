Eigengewächs kehrt zurück auf die Bühne der Ersten

Der zentrale Mittelfeldakteur durchlief sämtliche Jugendteams bis zur U19 und galt früh als eines der vielversprechenden Talente im Klub. Doch ein Kreuzbandriss stoppte seine Laufbahn zunächst abrupt. Inzwischen hat sich Zawawi zurückgearbeitet – und wie: In der Rückrunde der A-Jugend erzielte er fünf Treffer in vier Partien und empfahl sich damit nachhaltig für höhere Aufgaben. Auch in der zweiten Herrenmannschaft wusste er zu überzeugen, ehe er gegen Ihrhove sein Debüt im Bezirksliga-Team feierte.

Der lange Weg zurück

Sportlich bringt Zawawi vieles mit, was im Zentrum gefragt ist. Er interpretiert die Spielmacherrolle variabel, kann sowohl offensiv als auch defensiv Akzente setzen und überzeugt durch Übersicht sowie Passgenauigkeit. Seine Qualitäten auf engem Raum und seine Zweikampfführung hebt auch Trainer Yasin Turan hervor: „Ali ist auf engem Raum nur schwer vom Ball zu trennen und für einen Spielmacher sehr bissig in den Zweikämpfen. Wenn er Gas gibt, kann er in den nächsten Jahren eine wichtige Rolle einnehmen.“