Eigengewächs kehrt zurück Schnegelsberg wird Co-Trainer in Dörnberg von red · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Angelo Wiesner

Der FSV Dörnberg verstärkt das Trainerteam seiner Kreisoberliga-Mannschaft mit einem alten Bekannten. Phillip Schnegelsberg übernimmt ab sofort die Position des Co-Trainers und arbeitet künftig an der Seite von Cheftrainer Marvin Pötter. Für den 32-Jährigen ist es eine Rückkehr zu jenem Verein, bei dem seine fußballerische Laufbahn einst begann.

Schnegelsberg stammt aus Dörnberg und durchlief zunächst die Nachwuchsabteilung des FSV. Bereits bei den Bambini trug er die Vereinsfarben, ehe er im zweiten Jahr der C-Jugend zum VfL Kassel wechselte und dort den größten Teil seiner weiteren Ausbildung absolvierte. Verletzungen beenden die aktive Laufbahn Zwischenzeitlich führte ihn sein Weg für kurze Zeit zum FC Carl Zeiss Jena. Eine Verletzung zwang ihn jedoch zur Rückkehr nach Kassel. Nach seiner ersten Saison im Seniorenbereich schloss sich Schnegelsberg erneut dem FSV Dörnberg an und kam anschließend sowohl für die erste als auch für die zweite Mannschaft zum Einsatz.

Wiederkehrende Verletzungen verhinderten allerdings eine längere Fortsetzung seiner aktiven Laufbahn. Vor rund sieben bis acht Jahren musste Schnegelsberg seine Karriere als Spieler beenden. Dem Fußball und seinem Heimatverein blieb er dennoch verbunden. Erfahrungen im Nachwuchsbereich Erste Erfahrungen als Trainer sammelte Schnegelsberg gemeinsam mit Frank Schnegelsberg bei der D-Jugend der JSG Warmetal, die beide zwei Jahre lang betreuten. Dadurch kennt der neue Co-Trainer bereits einige Spieler des heutigen Kreisoberliga-Kaders. Zudem arbeitete er nach seinem Karriereende ein Jahr lang als Co-Trainer der C-Junioren-Verbandsligamannschaft des VfL Kassel.