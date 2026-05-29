Eigengewächs kehrt zurück

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Der TSV Poggenhagen treibt seine Kaderplanung für die kommende Saison in der Kreisliga Staffel 2 Hannover weiter voran und setzt dabei erneut auf den eigenen Nachwuchs. Mit Michel Müller präsentiert der Verein seinen dritten Neuzugang – wobei der Begriff Neuzugang nur bedingt passt. Schließlich stammt der Offensivspieler aus der vereinseigenen Jugend der JSG und kehrt nach einem Auslandsjahr nun zurück an seine alte Wirkungsstätte.

Die Verantwortlichen freuen sich über die Rückkehr des Eigengewächses. In den sozialen Medien kündigte der Verein an, dass Müller künftig die Erste Mannschaft verstärken werde. Besonders seine offensiven Qualitäten werden dabei hervorgehoben. Mit seinem starken linken Fuß soll der junge Spieler künftig für Akzente sorgen.

Auch das Trainerteam traut dem Rückkehrer einiges zu. „Michel kommt aus unserer Jugend und wird schnell an seine Leistungen vor seiner Auslandsreise anknüpfen“, wird der Trainer zitiert. Zudem sei der Offensivspieler weiterhin eng mit dem Team verbunden: „Er ist immer noch super in der Mannschaft integriert.“