Eigengewächs kehrt nach einjähriger Pause zu den Blau-Weißen zurück

Der TuS Blau Weiss Lohne kann sich über die Rückkehr eines vertrauten Gesichts freuen: Felix Oevermann gehört künftig wieder zum Kader der Blau-Weißen. Nach einer einjährigen Pause kehrt das Eigengewächs zu seinem Heimatverein zurück.

Oevermann trägt die Vereinsfarben bereits seit seinem 14. Lebensjahr und durchlief einen Großteil seiner fußballerischen Entwicklung bei BW Lohne. Nach seiner Auszeit, die er nach eigenen Angaben bewusst für sich genutzt hat, schlägt der Spieler nun erneut seine Zelte an der Steinfelder Straße auf.

Mit der Rückkehr gewinnt der Verein einen Akteur zurück, der das Umfeld bestens kennt und eine enge Verbindung zu BW Lohne besitzt. Die Verantwortlichen freuen sich darauf, Oevermann wieder im blau-weißen Trikot auf dem Platz zu sehen und ihn auf seinem weiteren sportlichen Weg zu begleiten.