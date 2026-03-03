Eigengewächs Johann Wegner wechselt zu Werder Bremen

Für den HSC ist der Wechsel zugleich Bestätigung und Herausforderung: Wieder verliert der Klub ein Eigengewächs an einen höherklassigen Verein.

Ausbildung als Fundament

Der Schritt an die Weser unterstreicht die Qualität der Nachwuchsarbeit beim HSC. Wegner ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Ausbildung an der Constantinstraße ambitionierten Spielern den Weg in den Leistungsfußball ebnen kann. In den vergangenen Jahren haben mehrere Talente den Sprung in den Profibereich geschafft – ein Signal für die nachhaltige Entwicklungsarbeit im Verein.