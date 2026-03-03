Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eigengewächs Johann Wegner wechselt zu Werder Bremen
Der Nachwuchsspieler des HSC Hannover unterschreibt im Leistungszentrum des Bundesligisten.
Der HSC Hannover muss zum Saisonende den Abgang eines vielversprechenden Talents verkraften. Johann Wegner wird den Regionalligisten verlassen und sich dem SV Werder Bremen anschließen. Damit setzt der junge Spieler seinen eingeschlagenen Weg konsequent fort – vom eigenen Nachwuchs in Richtung Profifußball.
Für den HSC ist der Wechsel zugleich Bestätigung und Herausforderung: Wieder verliert der Klub ein Eigengewächs an einen höherklassigen Verein.
Ausbildung als Fundament
Der Schritt an die Weser unterstreicht die Qualität der Nachwuchsarbeit beim HSC. Wegner ist ein weiteres Beispiel dafür, dass die Ausbildung an der Constantinstraße ambitionierten Spielern den Weg in den Leistungsfußball ebnen kann. In den vergangenen Jahren haben mehrere Talente den Sprung in den Profibereich geschafft – ein Signal für die nachhaltige Entwicklungsarbeit im Verein.
Bei Werder Bremen wird Wegner zunächst im Leistungszentrum des Bundesligisten trainieren. Dort erwarten ihn professionelle Strukturen, hohe Trainingsintensität und optimale Rahmenbedingungen, um sich für die nächsten Karriereschritte zu empfehlen. Der Wechsel ist somit weniger ein sofortiger Sprung in den Profikader, sondern ein strategisch angelegter Entwicklungsschritt.
Dank und klarer Fokus bis Saisonende
Der HSC Hannover verabschiedet sein Eigengewächs mit Anerkennung und Dank für die gemeinsamen Jahre im Trikot des Vereins. Zugleich bleibt der sportliche Fokus klar: Bevor Wegner im Sommer nach Bremen aufbricht, steht noch eine gemeinsame Aufgabe an – der Klassenerhalt in der Regionalliga Nord.
Bis dahin soll der Mittelfeldspieler weiterhin seinen Beitrag leisten. Erst danach beginnt an der Weser ein neues Kapitel seiner Laufbahn.