Eigengewächs Hajdinaj bleibt dem VfB treu Oldenburger verlängert und sieht seine Zukunft weiterhin bei den Blauen von red · Heute, 10:49 Uhr · 0 Leser

Der VfB Oldenburg kann auch in der kommenden Saison auf Louis Hajdinaj bauen. Für das Eigengewächs war die Entscheidung schnell gefallen. Als der Verein die Zukunftsplanung mit ihm konkretisierte, stand für den 20-Jährigen fest, dass sein Weg in Oldenburg weitergehen soll.

Hajdinaj gehört zu den Spielern, die den VfB seit vielen Jahren begleiten. Bereits in der Jugend lief er für die Blauen auf und sammelte noch als U19-Spieler seine ersten Einsatzminuten in der Regionalliga. Entsprechend eng ist die Verbindung zum Verein. Dass er sich sowohl sportlich als auch privat in Oldenburg wohlfühlt, spielte bei seiner Entscheidung eine zentrale Rolle. Als gebürtiger Oldenburger identifiziert er sich mit dem Klub und dessen Entwicklung.

Neue Rolle erfolgreich angenommen Sein bislang einziges Regionalliga-Tor bleibt vielen Fans in Erinnerung. Im Oktober 2023 traf Hajdinaj beim Auswärtsspiel gegen den Bremer SV mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0. Seitdem ist sein persönliches Torkonto zwar unverändert geblieben, doch seine Aufgaben auf dem Platz haben sich deutlich verändert. Statt im zentralen Mittelfeld kommt der Offensivspieler inzwischen überwiegend als rechter Verteidiger zum Einsatz. Die Umstellung meisterte er erfolgreich und entwickelte sich auf der ungewohnten Position zu einer verlässlichen Option.