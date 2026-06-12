Eigengewächs Hajdinaj bleibt dem VfB treu

Der VfB Oldenburg kann auch in der kommenden Saison auf Louis Hajdinaj bauen. Für das Eigengewächs war die Entscheidung schnell gefallen. Als der Verein die Zukunftsplanung mit ihm konkretisierte, stand für den 20-Jährigen fest, dass sein Weg in Oldenburg weitergehen soll.
Hajdinaj gehört zu den Spielern, die den VfB seit vielen Jahren begleiten. Bereits in der Jugend lief er für die Blauen auf und sammelte noch als U19-Spieler seine ersten Einsatzminuten in der Regionalliga. Entsprechend eng ist die Verbindung zum Verein.
Dass er sich sowohl sportlich als auch privat in Oldenburg wohlfühlt, spielte bei seiner Entscheidung eine zentrale Rolle. Als gebürtiger Oldenburger identifiziert er sich mit dem Klub und dessen Entwicklung.
Sein bislang einziges Regionalliga-Tor bleibt vielen Fans in Erinnerung. Im Oktober 2023 traf Hajdinaj beim Auswärtsspiel gegen den Bremer SV mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 2:0. Seitdem ist sein persönliches Torkonto zwar unverändert geblieben, doch seine Aufgaben auf dem Platz haben sich deutlich verändert.
Statt im zentralen Mittelfeld kommt der Offensivspieler inzwischen überwiegend als rechter Verteidiger zum Einsatz. Die Umstellung meisterte er erfolgreich und entwickelte sich auf der ungewohnten Position zu einer verlässlichen Option.
Geschäftsführer Sebastian Schachten sieht den eingeschlagenen Weg positiv. Hajdinaj habe die neue Rolle schnell angenommen und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Der Verein sei überzeugt, dass dieser Prozess noch längst nicht abgeschlossen sei.
Der 20-Jährige denkt bei seiner Verlängerung nicht nur an die eigene sportliche Entwicklung. Auch die Perspektiven des Vereins spielen für ihn eine wichtige Rolle. Die Fortschritte rund um die Stadionpläne verfolgt er aufmerksam und verbindet damit große Hoffnungen für die Zukunft des VfB.
Natürlich reizt ihn die Vorstellung, eines Tages mit den Blauen im neuen Stadion aufzulaufen. Auf welcher Position das sein wird, überlässt er dabei gerne dem Trainerteam. Fest steht für Hajdinaj nur eines: Seine sportliche Zukunft sieht er weiterhin beim VfB Oldenburg.