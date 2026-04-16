Eigengewächs gebunden

– Foto: Sascha Wolff

Der FSV Rot-Weiß Wolfhagen treibt seine Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran und kann dabei auch künftig auf Levin Salzmann bauen. Wie der Verein in den sozialen Medien mitteilte, wird das auf der Außenbahn beheimatete Eigengewächs auch in der kommenden Spielzeit für die „Wölfe“ auflaufen. Zuvor hatten bereits Alexander Mayor und Lars Michels ihre Zusagen für die neue Saison gegeben.

Im Mittelpunkt steht diesmal ein Spieler, der den Weg des Vereins aus nächster Nähe kennt. Salzmann entstammt den eigenen Reihen und verkörpert damit jene Identifikation, auf die viele Clubs im Amateurfußball besonderen Wert legen. Für Wolfhagen ist sein Verbleib deshalb nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch von Bedeutung.

Gerade auf den Außenbahnen sind Dynamik, Laufstärke und taktische Disziplin gefragt. Mit Salzmann hält der FSV einen Akteur, der in diesem Bereich beheimatet ist und die Anforderungen der Mannschaft kennt. Dass der Verein weiter mit ihm plant, steht damit auch für Kontinuität und Vertrauen in die eigene Entwicklung.