Eigengewächs gebunden

Der OSC Vellmar treibt seine Personalplanungen für die kommende Saison weiter voran und kann die nächste Verlängerung vermelden: Pascal Hesemeier bleibt dem Verbandsligisten erhalten. Damit setzt der Club seinen Kurs der Kontinuität fort, nachdem zuletzt bereits Jan Walter und Marlin Porada ihre Zusagen gegeben hatten.

Besondere Bedeutung hat der Verbleib des 21-Jährigen auch deshalb, weil Hesemeier aus der eigenen Ausbildung stammt und in dieser Saison seine ersten Schritte in der Verbandsliga geht. Nach 21 Einsätzen hat sich das Eigengewächs bereits fest im Team etabliert und unterstrichen, dass es seinen Platz beim OSC gefunden hat.

Für den Verein ist die weitere Zusammenarbeit daher nur folgerichtig. Während Walter auf der Torhüterposition für Stabilität stehen soll und Porada als wichtiger Baustein im Umbruch gilt, verkörpert Hesemeier den Vellmarer Weg mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen in besonderer Weise. Seine Verlängerung ist deshalb nicht nur sportlich, sondern auch symbolisch ein starkes Signal.