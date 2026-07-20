Eigengewächs bleibt: Yankson soll sich im Oberliga-Kader etablieren Der SC Hemmingen-Westerfeld setzt weiterhin auf den eigenen Nachwuchs von red · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: André Nückel

Mit Cledwyn Yankson hat ein weiteres Nachwuchstalent seine Zukunft an der Hohen Bünte an den SC Hemmingen-Westerfeld gebunden. Der junge Offensivspieler gehört auch in der kommenden Saison zum Kader und erhält die Chance, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.

Mit Cledwyn Yankson hat ein weiteres Nachwuchstalent seine Zukunft an der Hohen Bünte an den SC Hemmingen-Westerfeld gebunden. Der junge Offensivspieler gehört auch in der kommenden Saison zum Kader und erhält die Chance, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln. Der Flügelspieler zählte in der vergangenen Spielzeit zu den prägenden Akteuren der U19 und machte insbesondere mit seiner Offensivstärke auf sich aufmerksam.

Torgefahr und Tempo als Markenzeichen Yankson überzeugte im Nachwuchs vor allem durch seine Dynamik auf den Außenbahnen. Mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Entschlossenheit im Eins-gegen-eins stellte er gegnerische Defensivreihen regelmäßig vor Probleme. Gleichzeitig entwickelte er sich zu einem der torgefährlichsten Spieler der U19. Seine Qualitäten durfte der Offensivakteur bereits im Herrenbereich unter Beweis stellen. In der Saison 2024/25 absolvierte er seine ersten vier Einsätze in der Landesliga und belohnte sich dabei direkt mit seinem ersten Pflichtspieltor.