Eigengewächs bleibt: Yankson soll sich im Oberliga-Kader etablieren

Mit Cledwyn Yankson hat ein weiteres Nachwuchstalent seine Zukunft an der Hohen Bünte an den SC Hemmingen-Westerfeld gebunden. Der junge Offensivspieler gehört auch in der kommenden Saison zum Kader und erhält die Chance, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.
Mit Cledwyn Yankson hat ein weiteres Nachwuchstalent seine Zukunft an der Hohen Bünte an den SC Hemmingen-Westerfeld gebunden. Der junge Offensivspieler gehört auch in der kommenden Saison zum Kader und erhält die Chance, sich im Herrenbereich weiterzuentwickeln.
Der Flügelspieler zählte in der vergangenen Spielzeit zu den prägenden Akteuren der U19 und machte insbesondere mit seiner Offensivstärke auf sich aufmerksam.
Yankson überzeugte im Nachwuchs vor allem durch seine Dynamik auf den Außenbahnen. Mit seinem Tempo, seiner Dribbelstärke und seiner Entschlossenheit im Eins-gegen-eins stellte er gegnerische Defensivreihen regelmäßig vor Probleme. Gleichzeitig entwickelte er sich zu einem der torgefährlichsten Spieler der U19.
Seine Qualitäten durfte der Offensivakteur bereits im Herrenbereich unter Beweis stellen. In der Saison 2024/25 absolvierte er seine ersten vier Einsätze in der Landesliga und belohnte sich dabei direkt mit seinem ersten Pflichtspieltor.
Mit den ersten Erfahrungen im Seniorenbereich im Rücken richtet sich der Blick nun auf die kommende Oberliga-Saison. Dort möchte sich Yankson dauerhaft im Kader der 1. Herren etablieren und sich Schritt für Schritt an das höhere Niveau heranarbeiten.
Der Verein traut dem talentierten Flügelspieler zu, seine Entwicklung fortzusetzen und künftig noch häufiger Akzente im Offensivspiel zu setzen.
Mit dem Verbleib von Cledwyn Yankson unterstreicht der SC Hemmingen-Westerfeld erneut seine Philosophie, talentierte Spieler aus dem eigenen Nachwuchs gezielt an den Herrenbereich heranzuführen. Der Offensivspieler erhält nun die Möglichkeit, sein Potenzial auch in der Oberliga weiter zu entfalten und sich langfristig als feste Größe im Team zu empfehlen.