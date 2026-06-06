Eigengewächs bleibt: VfV Borussia 06 Hildesheim verlängert mit Rauch

– Foto: VfV 06

Bei den Planungen für die kommende Spielzeit setzt der VfV Borussia 06 Hildesheim weiter auf vertraute Gesichter. Auch Niklas Rauch wird das Trikot der Domstadtelf in der kommenden Saison tragen. Der 29-jährige Innenverteidiger und der Verein haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt.

Für den VfV ist die Personalie von besonderer Bedeutung. Rauch stammt aus der eigenen Jugend und gehört seit Jahren zu den prägenden Figuren des Vereins. Insgesamt absolvierte der Defensivspieler bereits 236 Pflichtspiele für die Hildesheimer in der Regionalliga, Oberliga und im Pokalwettbewerb.

Diese Zahl hätte sogar noch deutlich höher ausfallen können. Eine langwierige Verletzung warf den Innenverteidiger vor rund zwei Jahren weit zurück und sorgte dafür, dass er über viele Monate nicht zur Verfügung stand. Erst im Verlauf der vergangenen Saison kämpfte sich Rauch Schritt für Schritt zurück und eroberte sich seinen Platz in der Startformation zurück.