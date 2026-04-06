Eigengewächs bleibt! Innenverteidiger verlängert ligaunabhängig

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Der BW Lohne setzt weiter auf Identifikation: Innenverteidiger Laurenz Pölking hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert. Für die Blau-Weißen ist das ein wichtiges Signal – sportlich wie strukturell.

Der 22-Jährige ist ein echtes Eigengewächs und hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt in der Regionalligamannschaft etabliert. Mittlerweile stehen 30 Einsätze in der Regionalliga Nord zu Buche – Tendenz steigend. Mit seiner Präsenz und körperlichen Robustheit bringt der 1,90 Meter große Innenverteidiger wichtige Stabilität in die Defensive.

Sportlicher Leiter Luca Scheibel hebt genau diese Entwicklung hervor: „Laurenz ist nicht nur ein talentierter Spieler, sondern auch ein echtes Eigengewächs. Es ist schön zu sehen, wie sich junge Spieler bei uns entwickeln können – Laurenz ist dafür ein perfektes Beispiel.“ Und weiter: „Daher freuen wir uns, dass diese Geschichte weitergeht.“