Eigengewächs bleibt! Innenverteidiger verlängert ligaunabhängig

Der BW Lohne setzt weiter auf Identifikation: Innenverteidiger Laurenz Pölking hat seinen Vertrag ligaunabhängig verlängert. Für die Blau-Weißen ist das ein wichtiges Signal – sportlich wie strukturell.
Der 22-Jährige ist ein echtes Eigengewächs und hat sich in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt in der Regionalligamannschaft etabliert. Mittlerweile stehen 30 Einsätze in der Regionalliga Nord zu Buche – Tendenz steigend. Mit seiner Präsenz und körperlichen Robustheit bringt der 1,90 Meter große Innenverteidiger wichtige Stabilität in die Defensive.
Sportlicher Leiter Luca Scheibel hebt genau diese Entwicklung hervor: „Laurenz ist nicht nur ein talentierter Spieler, sondern auch ein echtes Eigengewächs. Es ist schön zu sehen, wie sich junge Spieler bei uns entwickeln können – Laurenz ist dafür ein perfektes Beispiel.“ Und weiter: „Daher freuen wir uns, dass diese Geschichte weitergeht.“
Auch Pölking selbst macht keinen Hehl daraus, welche Bedeutung der Verein für ihn hat: „Ich bin stolz, weiterhin für BW Lohne auflaufen zu dürfen. Der Verein ist meine sportliche Heimat und ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass wir gemeinsam erfolgreich sind.“
Mit der Verlängerung eines weiteren Eigengewächses unterstreicht BW Lohne seinen Weg, auf junge, entwicklungsfähige Spieler aus den eigenen Reihen zu setzen – und diese langfristig an den Verein zu binden.