Eigengewächs bleibt an Bord: Marvin Akahomen verlängert vorzeitig

Der FC Basel 1893 hat den Vertrag mit Marvin Akahomen vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert – Foto: FC Basel

Marvin Akahomen hat für die U21 des FCB bisher 45 Partien bestritten. Im Januar letzten Jahres wurde er an den Challenge-League-Club FC Wil 1900 ausgeliehen, aufgrund von Verletzungssorgen in der rotblauen Innenverteidigung wurde die Leihe aber bereits im März wieder beendet. Für die erste Mannschaft des FCB kam der schweizerische U19-Nationalspieler bis anhin sechsmal zum Einsatz – zuletzt am vergangenen Sonntag mit einer sehr ansprechenden Leistung gegen den FC Lugano.