Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Eigengewächs bleibt an Bord: Marvin Akahomen verlängert vorzeitig
Der FC Basel 1893 hat den Vertrag mit Marvin Akahomen vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert. Der 18-jährige Innenverteidiger, der ab der U14 in allen Nachwuchsstufen von Rotblau gespielt hat, konnte im März 2024 bereits seinen ersten Profivertrag unterzeichnen.
von FC Basel · Heute, 20:39 Uhr · 0 Leser
Der FC Basel 1893 hat den Vertrag mit Marvin Akahomen vorzeitig bis Sommer 2029 verlängert – Foto: FC Basel
Marvin Akahomen hat für die U21 des FCB bisher 45 Partien bestritten. Im Januar letzten Jahres wurde er an den Challenge-League-Club FC Wil 1900 ausgeliehen, aufgrund von Verletzungssorgen in der rotblauen Innenverteidigung wurde die Leihe aber bereits im März wieder beendet. Für die erste Mannschaft des FCB kam der schweizerische U19-Nationalspieler bis anhin sechsmal zum Einsatz – zuletzt am vergangenen Sonntag mit einer sehr ansprechenden Leistung gegen den FC Lugano.
Der FCB freut sich, mit Marvin ein Schweizer Talent aus dem eigenen Nachwuchs länger an sich binden zu können.