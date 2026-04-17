Eigengewächs bleibt: Abou Raya verlängert beim MTV

Zehntes Puzzleteil für die kommende Saison Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Kaderplanung konsequent voran und kann einen weiteren Verbleib vermelden: Hadi Abou Raya wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Meesche-Kicker tragen. Das verkündet der Vereins auf seiner Homepage mtv-kicker.de. Damit ist der 24-Jährige bereits der zehnte Spieler aus dem aktuellen Aufgebot mit einer Zusage für die neue Saison. Gerade in einer Phase, in der der Verein sportlich um Stabilität kämpft, unterstreicht die Verlängerung die strategische Ausrichtung auf Kontinuität und Identifikation.

Abou Raya ist eng mit dem Verein verbunden. Bis auf eine kurze Station bei den Freien Turnern Braunschweig in der U17 durchlief der Offensivspieler seine gesamte fußballerische Ausbildung in Wolfenbüttel. Seit seiner Rückkehr im Sommer 2019 gehört er fest zum Kader der ersten Mannschaft. „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung“, sagt der 24-Jährige, für den es bereits die sechste Saison im Herrenbereich sein wird.