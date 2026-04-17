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Eigengewächs bleibt: Abou Raya verlängert beim MTV
Offensivspieler setzt Zeichen der Verbundenheit – Kaderplanung schreitet weiter voran
Der MTV Wolfenbüttel bindet mit Hadi Abou Raya einen weiteren Spieler langfristig. Für den Offensivakteur ist es mehr als nur eine Vertragsverlängerung.
Zehntes Puzzleteil für die kommende Saison
Der MTV Wolfenbüttel treibt seine Kaderplanung konsequent voran und kann einen weiteren Verbleib vermelden: Hadi Abou Raya wird auch in der kommenden Spielzeit das Trikot der Meesche-Kicker tragen. Das verkündet der Vereins auf seiner Homepage mtv-kicker.de. Damit ist der 24-Jährige bereits der zehnte Spieler aus dem aktuellen Aufgebot mit einer Zusage für die neue Saison.
Gerade in einer Phase, in der der Verein sportlich um Stabilität kämpft, unterstreicht die Verlängerung die strategische Ausrichtung auf Kontinuität und Identifikation.
Abou Raya ist eng mit dem Verein verbunden. Bis auf eine kurze Station bei den Freien Turnern Braunschweig in der U17 durchlief der Offensivspieler seine gesamte fußballerische Ausbildung in Wolfenbüttel. Seit seiner Rückkehr im Sommer 2019 gehört er fest zum Kader der ersten Mannschaft.
„Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung“, sagt der 24-Jährige, für den es bereits die sechste Saison im Herrenbereich sein wird.
Mehr als nur ein Verein
Für Abou Raya ist der MTV längst zur sportlichen Heimat geworden. „Der MTV ist für mich mehr als nur irgendein Verein“, betont er und verweist auf seine lange Vereinszugehörigkeit.
Die enge Verbindung zum Umfeld und zur Mannschaft sei ein entscheidender Faktor für seine Entscheidung gewesen: „Umso schöner ist es, nächstes Jahr wieder mit den Jungs zu zocken und auf Torejagd zu gehen.“ Mit der Verlängerung eines weiteren Eigengewächses stärkt der MTV nicht nur seine sportliche Basis, sondern auch die Identität des Teams.
Abou Raya steht exemplarisch für den Weg des Vereins: auf Spieler zu setzen, die den Klub kennen, tragen und langfristig prägen können.