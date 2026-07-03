Eigengewächs Ahmed Yilmaz rückt in den Herrenkader auf

Ahmed Yilmaz neu im Bezirksliga-Team von Viktoria Gmhütte – Foto: Fupa

Bezirksligist Viktoria GMHütte setzt weiterhin auf die Förderung eigener Talente. Mit Torhüter Ahmed Yilmaz schafft zur kommenden Saison ein weiteres Eigengewächs den Sprung aus der U19 in den Kader der 1. Herren.

Der 18-Jährige empfahl sich in den vergangenen Jahren mit konstant starken Leistungen für höhere Aufgaben. Vor allem seine schnellen Reflexe, seine Ruhe am Ball und seine ausgeprägte Athletik machten den Schlussmann zu einem wichtigen Rückhalt der A-Junioren. Nun erhält Yilmaz die Chance, sich im Bezirksligateam zu beweisen und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung zu gehen.

Die Verantwortlichen der Viktoria sehen in dem jungen Torhüter großes Potenzial und unterstreichen mit seiner Beförderung einmal mehr den eingeschlagenen Weg, auf die Qualität aus den eigenen Reihen zu vertrauen. Der Übergang talentierter Nachwuchsspieler in den Herrenbereich soll auch künftig ein wichtiger Bestandteil der Vereinsphilosophie bleiben.