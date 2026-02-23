"Eigener Ordner fängt an zu pöbeln": Liveticker-Sprüche vom Wochenende

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Wieder mal ist ein spannendes Fußball-Wochenende zu Ende gegangen. Habt ihr auch eine kuriose oder erwähnenswerte Szene vom Wochenende auf Lager? Gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net senden. Wir freuen uns wie immer über eure Einsendungen, denn dann haben wir alle was zum Lachen bzw. zum Schmunzeln.

Über dem Hallenbad steigt weißer Rauch auf, wir haben einen neuen Bademeister!

Liveticker von Hansjürgen Jablonski

In der 83. Minute beim Spiel Srbija Ulm vs. SC Staig – Endstand: 1:2 (22.02.2026, 15:00 Uhr)

Auch unterhaltsam: Der eigentliche Ordner der Heimelf fängt an zu pöbeln

Liveticker vom Verein

Vor der Partie Stuttgarter Kickers – FSV Mainz 05 II – Endstand: 1:0 (Sa., 21.02.2026, 14:00 Uhr)

Bevor es hier losgeht, schicken wir noch Geburtstagsgrüße an Lilli Hössle. Herzlichen Glückwunsch zum 16. Geburtstag!

Liveticker von den Stuttgarter Kickers

