Eigene Ideenlosigkeit beschert FC Aschheim 1:3-Heimniederlage Fußball Landesliga Südost

Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben ihr letztes Heimspiel der Hinrunde verloren und bei der 1:3-Niederlage gegen einen konsequenten SV Nord München-Lerchenau den Kürzeren gezogen.

Aschheim – Die Bezirksliga-Fußballer des FC Aschheim haben ihr letztes Heimspiel der Hinrunde verloren und bei der 1:3-Niederlage gegen einen konsequenten SV Nord München-Lerchenau den Kürzeren gezogen. Am Ende von 90 Minuten auf Augenhöhe stand für den FCA und dessen Trainer Thomas Seethaler fest: Aus deutlich mehr Ballbesitz hat die Mannschaft gegen den SV Nord-Lerchenau viel zu wenig gemacht.

Der Aufstiegskandidat fand schneller ins Spiel: FCA-Keeper Pascal Jakob hatte gerade erst in höchster Not zur Ecke klären müssen, und schon bescherte der folgende Standard den Gästen das 1:0 – Martin Angermeir durfte unbedrängt am Strafraum abziehen (8.). Die frühe Führung spielte dem SV Nord-Lerchenau in die Karten, die Elf zog sich zurück und lauerte. Auf Situationen wie diese: Nach einem Einwurf 20 Meter vor dem eigenen Tor reichte ein gewonnener Zweikampf kurz vor der Mittellinie, um den startenden Dominik Besel zu bedienen, der sich in seinem Tordrang nicht stoppen ließ (23.).

„Gegen einen sehr gut verteidigenden Gegner ist uns nichts Überraschendes eingefallen“, resümierte Seethaler. Die Gäste blieben effektiv. Eine Aschheimer Kopfball-Abwehr landete auf dem Fuß von Peter Zeussel (69.), die Partie war entschieden. Hanns Wagner betrieb mit dem 1:3 nur Ergebniskosmetik (84.). (guv)

FC Aschheim – SV Nord-Lerchenau 1:3 (0:2).

FC Aschheim: Westner - Schubert, Ketikidis (46. V. Contento), D. Müller - Luzzi (60.Stanojevic), Petermeier (75. Wagner), D. Contento, P. Müller, Takiris (67. A. Contento) - De Marco (80. Willer), Özgül.

Tore: 0:1 Angermeir (8.), 0:2 Besel (23.), 0:3 Zeussel (69.), 1:3 Wagner (84.).

Schiedsrichter: Dominik Baumgartner (DJK Kammer.

Zuschauer: 75.