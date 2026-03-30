Eigene Fehler entscheiden die Partie: Oste/Oldendorf II verliert 1:4

Archifbild FC Oste/Oldendorf II – Foto: Felix Schlikis

Im vorgezogenen Spiel des 21. Spieltags der Frauen-Bezirksliga Lüneburg West hat der FC Oste/Oldendorf II mit 1:4 beim TSV Fischerhude-Quelkhorn verloren. Nachdem das Hinspiel noch 2:2 geendet hatte, musste sich die Mannschaft von Trainer Christopher Thielker diesmal deutlich geschlagen geben.

Fischerhude nutzte die Unsicherheiten konsequent aus. In der 18. Minute unterlief Johanna Burfeindt ein Eigentor zum 0:1. Fünf Minuten später erhöhte Sophie Jaquet auf 2:0. „Durch eigene Fehler geraten wir mit 0:2 in Rückstand. In den letzten zehn Minuten der ersten Halbzeit kommen wir dann wieder deutlich besser ins Spiel“, erklärte Christopher Thielker.

Die Gäste begannen ordentlich und hatten in den ersten Minuten mehr vom Spiel. Nach fünf bis zehn Minuten verlor der FC Oste/Oldendorf II jedoch die Kontrolle über die Partie und musste dem Gegner lange hinterherlaufen.

Tatsächlich steigerte sich der FC Oste/Oldendorf II vor der Pause deutlich. Ein Abschluss landete an der Latte, zudem lief eine Spielerin allein auf die Torhüterin zu, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter.

Kurz nach Wiederbeginn meldeten sich die Gäste zurück. In der 47. Minute verwandelte Carolin Tepaß einen Freistoß direkt zum 1:2-Anschlusstreffer. Der FC Oste/Oldendorf II war nun wieder im Spiel, hatte mehr Ballbesitz und ließ defensiv zunächst kaum etwas zu.

Die Hoffnung auf einen Punktgewinn hielt jedoch nicht lange. In der 71. Minute nutzte Mascha Laucke einen weiteren Ballverlust der Gäste zum 3:1. Nur fünf Minuten später traf Sophie Jaquet mit ihrem zweiten Tor des Tages zum 4:1-Endstand. Auch diesem Treffer war ein Fehler im Spielaufbau vorausgegangen.

„Über die gesamte Spielzeit gesehen hatten wir mehr Ballbesitz, gute spielerische Ansätze, trafen die Latte und liefen zweimal allein auf die Torhüterin zu. Trotzdem haben wir kein Tor aus dem Spiel heraus erzielt“, bilanzierte Thielker. „Die Gegentore, die allesamt vermeidbar waren, hat der Gegner dagegen eiskalt genutzt. 60 Minuten mit viel Aufwand, aber leider ohne Ertrag.“