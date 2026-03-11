Eifel-Bolzplatz und Trainerbank: Die Fußballreise von Marcel Timm Marcel Timm, Trainer des SV Frauenberg, im Podcast bei rheingerufen von Andreas Santner · Heute, 11:55 Uhr · 0 Leser

– Foto: rheingerufen

Vom Bolzplatz in der Eifel bis zur Trainerbank in der Kreisliga A: In der neuen Folge von rheingerufen ist Marcel Timm zu Gast. Der 49-Jährige, heute Trainer beim SV Frauenberg, blickt auf eine lange Fußballreise zurück – mit Stationen in Landes- und Verbandsliga, Einsätzen für die Bundeswehr-Nationalmannschaft und unzähligen Geschichten aus dem Amateurfußball.

Im Podcast spricht Timm über seinen Weg durch den Fußballkreis Euskirchen, über große Momente, schwere Verletzungen und darüber, was ihn heute als Trainer antreibt. Es geht um Teamgeist auf dem Dorfplatz, echte Kabinenkultur, die Entwicklung junger Spieler – und die Frage, warum der Amateurfußball trotz aller Veränderungen immer noch die schönste Nebensache der Welt ist.

Folge 110 bei Spotify