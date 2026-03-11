Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Eifel-Bolzplatz und Trainerbank: Die Fußballreise von Marcel Timm
Marcel Timm, Trainer des SV Frauenberg, im Podcast bei rheingerufen
Vom Bolzplatz in der Eifel bis zur Trainerbank in der Kreisliga A: In der neuen Folge von rheingerufen ist Marcel Timm zu Gast. Der 49-Jährige, heute Trainer beim SV Frauenberg, blickt auf eine lange Fußballreise zurück – mit Stationen in Landes- und Verbandsliga, Einsätzen für die Bundeswehr-Nationalmannschaft und unzähligen Geschichten aus dem Amateurfußball.
– Foto: rheingerufen
Im Podcast spricht Timm über seinen Weg durch den Fußballkreis Euskirchen, über große Momente, schwere Verletzungen und darüber, was ihn heute als Trainer antreibt. Es geht um Teamgeist auf dem Dorfplatz, echte Kabinenkultur, die Entwicklung junger Spieler – und die Frage, warum der Amateurfußball trotz aller Veränderungen immer noch die schönste Nebensache der Welt ist.
