»Eier bewiesen«: Salzweg gewinnt turbulenten Schlagabtausch



Alles auf einen Blick:

Es war ein hartes Stück Arbeit für die Salzweger, ehe die drei Zähler unter Dach und Fach waren. "Kompliment an Tittling, wir haben gegen einen sehr guten Gegner mit einer sehr guten Offensivreihe gespielt. Das war insgesamt ein sehr gutes Kreisligaspiel", lobt FCS-Coach Julian Blöchl im Nachgang. Seine Elf hatte einige Widerstände zu überwinden. Beim Stand von 0:1 verschoss Jonas Mautner einen Elfmeter, trat aber wenige Minuten später erneut vom Punkt an. "Da hat er Eier bewiesen und cool in die Mitte verwandelt", schmunzelt Blöchl.Auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich ließen sich die Salzweger nicht aus der Ruhe bringen. "Ich denke, aufgrund der Chancenverteilung war`s am Ende ein verdienter Sieg für uns. Für die neutralen Zuschauer war`s top, für die Keeper und Abwehrreihen eher weniger", resümiert Blöchl, der mit dem Saisonstart zufrieden sein kann: "Der Blick auf die Tabelle ist schön, ist aber zum jetzigen Zeitpunkt immer noch wenig aussagekräftig."



FC Tittling: Julian Vlatten, Christoph Bartl, Fabian Streifinger, Yaroslav Snishchuk, Fabian Ranzinger (79. Manuel Schrank), Michael Falkner, Sebastian Bauer, Tobias Grundmann (31. Michael Kern), Manuel Stümpfl (65. Josef Sigl), Michael Schefszik, Oleksandr Yaroshenko - Trainer: Michael Kern - Trainer: Michael Schefszik

FC Salzweg: Marsel Caka, Stefan Holzinger, Michael Bloch, Siegfried Wilhelm, Niklas Schröder, Klaus Huber (46. Severin Muthmann), Dennis Bauer, Max Rohmann, Jonas Mautner (86. Dennis Atteneder), Christian Hugger (76. Dominik Zietek), Konrad Rüther - Trainer: Siegfried Wilhelm - Trainer: Niklas Schröder - Trainer: Julian Blöchl

Schiedsrichter: Timo Mühlbauer - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Konrad Rüther (6.), 0:2 Jonas Mautner (22. Foulelfmeter), 1:2 Christoph Bartl (37. Foulelfmeter), 2:2 Oleksandr Yaroshenko (50.), 2:3 Konrad Rüther (63.), 2:4 Christian Hugger (65.), 3:4 Michael Schefszik (79.), 3:5 Jonas Mautner (87.)

Gelb-Rot: Michael Falkner (83./FC Tittling/)