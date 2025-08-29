»Eier bewiesen«: Salzweg gewinnt turbulenten Schlagabtausch

Der FC Tittling und der FC Salzweg haben bereits am Donnerstagabend den 6. Spieltag in der Kreisliga Passau eröffnet - und die Ouvertüre machte definitiv Lust auf mehr: Die Gäste aus Salzweg setzten sich nach 90 äußerst kurzweiligen Minuten mit 5:3 durch und haben zumindest vorübergehend die Tabellenspitze erklommen.
FC Tittling: Julian Vlatten, Christoph Bartl, Fabian Streifinger, Yaroslav Snishchuk, Fabian Ranzinger (79. Manuel Schrank), Michael Falkner, Sebastian Bauer, Tobias Grundmann (31. Michael Kern), Manuel Stümpfl (65. Josef Sigl), Michael Schefszik, Oleksandr Yaroshenko - Trainer: Michael Kern - Trainer: Michael Schefszik
FC Salzweg: Marsel Caka, Stefan Holzinger, Michael Bloch, Siegfried Wilhelm, Niklas Schröder, Klaus Huber (46. Severin Muthmann), Dennis Bauer, Max Rohmann, Jonas Mautner (86. Dennis Atteneder), Christian Hugger (76. Dominik Zietek), Konrad Rüther - Trainer: Siegfried Wilhelm - Trainer: Niklas Schröder - Trainer: Julian Blöchl
Schiedsrichter: Timo Mühlbauer - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Konrad Rüther (6.), 0:2 Jonas Mautner (22. Foulelfmeter), 1:2 Christoph Bartl (37. Foulelfmeter), 2:2 Oleksandr Yaroshenko (50.), 2:3 Konrad Rüther (63.), 2:4 Christian Hugger (65.), 3:4 Michael Schefszik (79.), 3:5 Jonas Mautner (87.)
Gelb-Rot: Michael Falkner (83./FC Tittling/)