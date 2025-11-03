Eidertal Molfsee II trotzt neuem Tabellenführer Sarau/Bosau ein 0:0 ab

Taktisch geprägter Beginn ohne Durchschlagskraft

Die Partie auf dem Kunstrasenplatz begann verhalten. Beide Teams tasteten sich ab, wobei Sarau/Bosau mehr Ballbesitz verzeichnete, ohne daraus Kapital schlagen zu können. Die Defensive der Gastgeber stand tief, kompakt und ließ kaum Räume zu. Offensivaktionen blieben auf beiden Seiten Mangelware, sodass es mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabinen ging.

Wenig Box-Bewegung auch im zweiten Durchgang

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Bild kaum. Sarau/Bosau war nun etwas besser, fand aber kein Mittel gegen die disziplinierte Abwehr der Hausherren. Eidertal setzte auf gelegentliche Konter, die jedoch ungefährlich blieben. Die Partie lebte eher von der Spannung als von spielerischen Highlights.

Böhme: „Sehr chancenarmes und dürftiges Spiel“

„Man muss sagen, Molfsee hat wirklich, ja, sehr tief gestanden, den Bus geparkt. Haben dann auf Konter gelauert. Ist auch ein-, zweimal geglückt. Kurz vor der Halbzeit hält unser Torwart stark“, erinnerte sich SG-Coach Tony Böhme. Seine Mannschaft bekam ihre dicke Chance in der zweiten Halbzeit, in der die Gäste etwas besser waren. Dem Gastgeber gehörten mehr Anteile der ersten 45 Minuten.