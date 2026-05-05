Eidertal II Tabellenführer nach Derby im Aufsteigerduell beim KMTV

Cheftrainer Paul Musiol darf sich trotz des 2-3 mit den Fans über eine gute Saison seines Kieler MTV freuen, – Foto: Ismail Yesilyurt

Die SpVg Eidertal Molfsee II ist der neue Tabellenführer der Verbandsliga Ost – zumindest, wenn man den Blick exklusiv auf die Rückrunde richtet. Mit einem leidenschaftlich erkämpften 3:2-Erfolg im Aufsteigerduell beim Kieler MTV (KMTV) zog die Mannschaft von Chris Foley in der Rückrundentabelle am Suchsdorfer SV vorbei und grüßt dort nun mit 27 Punkten von der Spitze. In der regulären Tabelle festigte das Team damit einen starken fünften Platz.

Derby-Atmosphäre auf schwierigem Geläuf

Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, die alles hielt, was ein echtes Derby verspricht. „Ein solches Derby lebt von Emotionen, Spannung und Leidenschaft — und genau das haben beide Mannschaften geliefert“, resümierte Eidertals Trainer Chris Foley. Getrübt wurde das sportliche Geschehen lediglich durch die Platzverhältnisse, die laut Foley „einer Partie dieser Klasse nicht würdig“ waren: Der Boden war trocken, steinhart und so uneben, dass der Ball teilweise wie ein Flummi sprang.

KMTV-Trainer Paul Musiol sah über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel, in dem sein Team durch Bennet Schmidt in der 25. Minute verdient mit 1:0 in Führung ging. Doch die Freude währte nur kurz. Ein folgenschweres Abstimmungsproblem zwischen Abwehrchef Timo Zils und Torhüter Bjarne Klenz nutzte Luca Aouci eiskalt zum schnellen 1:1-Ausgleich aus (29.).