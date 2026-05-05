Eidertal II Tabellenführer nach Derby im Aufsteigerduell beim KMTV

Die SpVg Eidertal Molfsee II ist der neue Tabellenführer der Verbandsliga Ost – zumindest, wenn man den Blick exklusiv auf die Rückrunde richtet. Mit einem leidenschaftlich erkämpften 3:2-Erfolg im Aufsteigerduell beim Kieler MTV (KMTV) zog die Mannschaft von Chris Foley in der Rückrundentabelle am Suchsdorfer SV vorbei und grüßt dort nun mit 27 Punkten von der Spitze. In der regulären Tabelle festigte das Team damit einen starken fünften Platz.
Es entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie, die alles hielt, was ein echtes Derby verspricht. „Ein solches Derby lebt von Emotionen, Spannung und Leidenschaft — und genau das haben beide Mannschaften geliefert“, resümierte Eidertals Trainer Chris Foley. Getrübt wurde das sportliche Geschehen lediglich durch die Platzverhältnisse, die laut Foley „einer Partie dieser Klasse nicht würdig“ waren: Der Boden war trocken, steinhart und so uneben, dass der Ball teilweise wie ein Flummi sprang.
KMTV-Trainer Paul Musiol sah über weite Strecken ein ausgeglichenes Spiel, in dem sein Team durch Bennet Schmidt in der 25. Minute verdient mit 1:0 in Führung ging. Doch die Freude währte nur kurz. Ein folgenschweres Abstimmungsproblem zwischen Abwehrchef Timo Zils und Torhüter Bjarne Klenz nutzte Luca Aouci eiskalt zum schnellen 1:1-Ausgleich aus (29.).
Nach dem Seitenwechsel steigerte sich die Landesliga-Reserve aus Molfsee deutlich. Chris Foley lobte die Entwicklung seines Teams:
„Nach einem frühen Rückstand zeigte das Team genau das, was eine echte Mannschaft ausmacht: Zusammenhalt und unbedingten Willen. Eidertal ließ sich weder von der Derby-Atmosphäre noch von der Härte des Spiels aus der Ruhe bringen“.
Zwar unterlief KMTV-Keeper Klenz in der 62. Minute ein Fangfehler, den Marvin Blümke zur 2:1-Führung für Eidertal einköpfte, doch die Kieler kamen noch einmal zurück. Der eingewechselte Yannick Boisen markierte in der 74. Minute den 2:2-Ausgleich. In einer heißen Schlussphase war es schließlich Marco Quoos, der in der 89. Minute nach einer Hereingabe von Tim Siedschlag den 3:2-Siegtreffer für die Gäste erzielte.
Für Paul Musiol war die Niederlage vermeidbar und „etwas enttäuschend“, da sein Team dem Gegner zwei Treffer durch individuelle Fehler quasi geschenkt habe. Dennoch erkannte er die Qualität des Gegners an, insbesondere die Leistung von Luca Aouci, der aus dem Landesliga-Kader zur Unterstützung herangezogen worden war.
Während Eidertal mit der Führung in der Rückrundentabelle ein „starkes Zeichen“ setzt, blickt der KMTV auf ein extrem straffes Restprogramm bis zum Saisonende in zwei Woxchen: Vier Spiele in nur zehn Tagen stehen bevor, um tabellarisch noch den einen oder anderen Platz zu klettern.
Kieler MTV: Klenz – Bayer, Zils, Kaiser – Bensch, Schröder (56. Wolter) – Stender (85. Kluge), Henningsen, Schmidt (62. Boisen), Krause – Rudolph (77. Baeskow).
Trainer: Paul Musiol.
SpVg Eidertal Molfsee II: Kuckella – de Mooy, Wolf, Lindner – Burmeister, Quoos – Aouci, Siedschlag, Blümke (87. Poetzsch), Smith (90. Walter) – Ziesecke (65. Puhlmann).
Trainer: Chris Foley.
SR: Tim Sonder (TSB Flensburg).
Ass.: Lutz Jessen, Lukas Zänker.
Z.: 110.
Tore: 1:0 Bennet Schmidt (25.), 1:1 Luca Aouci (29.), 1:2 Marvin Blümke (62.), 2:2 Yannick Boisen (74.), 2:3 Marco Quoos (89.).