Eidertal dreht Derby gegen Flintbek

Zunächst erwischten die Gäste den besseren Start. In der 27. Minute brachte Jonas Roempke den TSV Flintbek mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gastgeber ließ jedoch nicht lange auf sich warten. Nur acht Minuten später glich Markus Poetzsch mit seinem Treffer zum 1:1 aus (35.) und stellte damit den Pausenstand her.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Foley-Mannschaft den Druck und wurde dafür belohnt. Nikita Podlipnikov brachte Eidertal in der 70. Minute erstmals in Führung. Nur acht Minuten später sorgte Robin Ziesecke mit dem Treffer zum 3:1 für die Vorentscheidung (78.).

„Wir haben nach dem Rückstand die Intensität deutlich gesteigert und das Spiel verdient gedreht“, sagte der Eidertaler Trainer nach der Partie. Besonders erfreulich aus Sicht des Trainers: Winterzugang Mats Böckmann-Rixen (TSV Plön) feierte sein Debüt, zudem erhielten die A-Jugendlichen Nikita Podlipnikov und Ruben Canquiz Einsatzzeiten und wussten zu überzeugen.