Eickhoff vor Wiedersehen mit Werder: „Besondere Spiele für mich“

Wenn Kickers Emden am Mittwochabend auf die U23 von Werder Bremen trifft, rückt ein Spieler besonders in den Fokus: Mika Eickhoff. Der 22-Jährige kennt den Gegner bestens – und hat sich zugleich als torgefährlicher Spezialist gegen seinen ehemaligen Verein etabliert.
Für Eickhoff ist das Duell mehr als ein gewöhnliches Regionalligaspiel. Der Offensivspieler wurde bei Werder Bremen ausgebildet, spielte dort in der U23 und lebt weiterhin in der Hansestadt. Entsprechend groß ist die Vorfreude: „Die Spiele gegen Werder Bremen sind für mich immer etwas Besonderes“, sagt er auf der Vereinshomepage.
Hinzu kommt eine bemerkenswerte Bilanz: In zwei Pflichtspielen gegen die Bremer traf Eickhoff zweimal, hinzu kommen weitere Treffer in Testspielen. Kein Wunder also, dass der 22-Jährige dem Wiedersehen mit einem Lächeln entgegensieht.
Während Eickhoff persönlich optimistisch bleibt, ist die sportliche Lage bei Kickers Emden angespannt. Drei Niederlagen in Serie ohne eigenen Treffer haben Spuren hinterlassen. Besonders schmerzhaft war zuletzt das 0:1 gegen die U23 des FC St. Pauli vor großer Kulisse.
Eickhoff findet klare Worte: „Uns haben die letzte Entschlossenheit und der letzte Wille gefehlt. Es war insgesamt einfach zu wenig.“ Vor dem Duell zweier Tabellennachbarn ist daher eine deutliche Leistungssteigerung gefragt.
Der Schlüssel liegt für Eickhoff vor allem in der eigenen Herangehensweise. „Es wird wichtig sein, dass wir uns wieder mehr auf unsere Stärken konzentrieren“, betont er. Aggressivität, Körperlichkeit und Konsequenz in den Zweikämpfen sollen zurückkehren – ebenso wie die Effektivität vor dem Tor.
Gerade dort sieht der Offensivspieler Verbesserungsbedarf: „Wir müssen unsere Chancen einfach besser nutzen.“ Angesichts der defensiven Anfälligkeit der Bremer könnten sich entsprechende Möglichkeiten ergeben.
Mit Werder Bremen II wartet jedoch ein unbequemer Gegner. Die Mannschaft hat in diesem Jahr erst eine Niederlage kassiert und sich mehrfach durch späte Treffer Punkte gesichert. Eickhoff warnt daher: „Werder hat eine spielstarke Truppe, die wir nicht zur Entfaltung kommen lassen dürfen.“
Die Bremer bewiesen zuletzt mehrfach ihre Moral – etwa mit späten Ausgleichstreffern oder Last-Minute-Siegen. Für Kickers bedeutet das: höchste Konzentration bis zur letzten Minute.
Ob Eickhoff seine persönliche Erfolgsserie gegen den Ex-Klub fortsetzen kann, bleibt abzuwarten. Der Offensivspieler selbst hält sich zurück, formuliert aber einen klaren Wunsch: „Ich würde mich sehr freuen, wenn ich der Mannschaft mit einem Tor helfen könnte.“
Für Kickers Emden wäre genau das ein wichtiges Signal – sportlich wie mental. Und vielleicht auch der Wendepunkt nach zuletzt schwierigen Wochen.