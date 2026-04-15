Eickhoff vor Wiedersehen mit Werder: „Besondere Spiele für mich“ Offensivspieler trifft erneut auf seinen Ex-Klub – Kickers Emden vor richtungsweisendem Duell von Hannah Schlösser · Heute, 14:58 Uhr · 0 Leser

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Wenn Kickers Emden am Mittwochabend auf die U23 von Werder Bremen trifft, rückt ein Spieler besonders in den Fokus: Mika Eickhoff. Der 22-Jährige kennt den Gegner bestens – und hat sich zugleich als torgefährlicher Spezialist gegen seinen ehemaligen Verein etabliert.

Für Eickhoff ist das Duell mehr als ein gewöhnliches Regionalligaspiel. Der Offensivspieler wurde bei Werder Bremen ausgebildet, spielte dort in der U23 und lebt weiterhin in der Hansestadt. Entsprechend groß ist die Vorfreude: „Die Spiele gegen Werder Bremen sind für mich immer etwas Besonderes“, sagt er auf der Vereinshomepage. Hinzu kommt eine bemerkenswerte Bilanz: In zwei Pflichtspielen gegen die Bremer traf Eickhoff zweimal, hinzu kommen weitere Treffer in Testspielen. Kein Wunder also, dass der 22-Jährige dem Wiedersehen mit einem Lächeln entgegensieht.

Formkrise sorgt für Druck Während Eickhoff persönlich optimistisch bleibt, ist die sportliche Lage bei Kickers Emden angespannt. Drei Niederlagen in Serie ohne eigenen Treffer haben Spuren hinterlassen. Besonders schmerzhaft war zuletzt das 0:1 gegen die U23 des FC St. Pauli vor großer Kulisse. Eickhoff findet klare Worte: „Uns haben die letzte Entschlossenheit und der letzte Wille gefehlt. Es war insgesamt einfach zu wenig.“ Vor dem Duell zweier Tabellennachbarn ist daher eine deutliche Leistungssteigerung gefragt.