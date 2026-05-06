Eickhoff trifft und trifft und trifft

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Erst Werder, dann der HSV und VfB Oldenburg und nun gegen Jeddeloh II. Der für Kickers Emden in der Regionalliga spielende Tarmstedter Mika Eickhoff trifft und trifft.
Der Lauf des Mika Eickhoff geht weiter. Nach seinen zwei Treffern gegen seinen Ex-Verein Werder Bremen (4:0-Sieg), seinem Tor gegen den HSV (2:0) und seinem Treffer gegen den VfB Oldenburg (4:2) traf der Tarmstedter auch im vierten Regionalliga-Spiel in Folge. Beim 4:3-Erfolg gegen den SSV Jeddeloh II erzielte der 22-jährige zwei weitere Tore für Kickers Emden. Der Tarmstedter zählt in diesen Wochen ohne Frage zu den herausragenden Akteuren der Regionalliga.
Insbesondere der Treffer gegen den HSV war ein Traumtor, das durchaus eine Nominierung für das "Tor des Monats" verdient hätte. Nach einem Ballverlust der Hamburger am eigenen Strafraum reagierte Eickhoff gedankenschnell und schlenzte den Ball von der linken Strafraumkante an HSV-Keeper Hannes Hermann vorbei ins rechte Eck.