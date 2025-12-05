Eickel steht vor letztem Spiel als Borussias U23-Trainer

Es war ein kurzer zweiter Regionalliga-Auftritt für Wael Mohya: Bei der 1:2-Niederlage gegen den FC Gütersloh musste der 16-Jährige nach nur 26 Minuten für Kilian Sauck weichen. Der Wechsel war indes keine Reaktion auf die Rote Karte von Tyler Meiser wenige Minuten zuvor, sondern verletzungsbedingt. Mohya war mit einem Gegenspieler zusammengeprallt und hatte eine Schwellung im Augenbereich davongetragen. Schon am Dienstag stand er wieder im Profikader und kam im DFB-Pokal gegen den FC St. Pauli kurz vor Schluss rein.
Mohya wird am Freitag wohl auch in Mainz dabei sein und nicht für die U23 auflaufen. Die Niederlage zum Hinrundenabschluss bringt Borussia Mönchengladbachs zweite Mannschaft in eine ungewohnte Situation – in der gesamten Hinserie verlor sie insgesamt nur vier Partien. Umso wichtiger ist nun das erste Rückrundenspiel gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf am Freitag (19.30 Uhr, Flinger Broich), das gleichzeitig die letzte Partie vor der Winterpause ist.
„Das Spiel bekommt durch die beiden Niederlagen eine andere Bedeutung. Es ist das letzte Spiel im Jahr 2025, somit behält man es länger in Erinnerung. Wir wollen unbedingt mit einem positiven Gefühl in die Winterpause gehen“, betont Trainer Sascha Eickel. Für den 50-Jährigen persönlich dürfte das Spiel ebenfalls ein ganz spezielles werden.
„Es geht in die Richtung, dass ich am Freitag mein letztes Spiel mache“, sagt Eickel im Gespräch mit unserer Redaktion. Der langjährige Jugendtrainer hatte im Sommer 2023 die Rolle als sportlicher Leiter der U19 und U23 übernommen. Mit der Beförderung von Eugen Polanski zu den Profis übernahm Eickel interimsweise noch einmal ein Traineramt.
„Die Zeit als Trainer hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe mich damals aber bewusst dafür entschieden, in den Job als sportlicher Leiter zu gehen“, so der 50-Jährige. Als sportlicher Leiter ist Eickel für die Spieler-, aber auch die Trainerentwicklung in den entsprechenden Altersstufen verantwortlich – Polanski gilt mit Blick auf die Trainerentwicklung als prominentes Positivbeispiel.
Nach Informationen unserer Redaktion wird der bisherige U19-Trainer Oliver Kirch um eine Position zur U23 aufrücken. „Wir suchen aktuell eine Lösung für den Beginn des neuen Jahres, damit der neue Trainer die Möglichkeit hat, sich mit der Mannschaft vorzubereiten“, erklärt Eickel.
Zum Abschluss seiner Amtszeit – und nach dem letzten Regionalligaspiel – steht für den Interimscoach noch eine weite Auswärtsreise an: Borussia tritt im Premier League International Cup bei der U21 des FC Fulham an. „Für uns hat der Wettbewerb einen hohen Stellenwert. Wir wollen – gerade, weil wir nicht in der Youth League spielen – den Spielern die Möglichkeit geben, sich international im Klubbereich zu messen“, sagt Eickel. Mit bislang zwei Siegen aus zwei Spielen hat die Auswahl aus U17-, U19- und U23-Akteuren beste Karten, im Januar den Einzug in die nächste Runde klarzumachen.
Zunächst ist aber Regionalliga-Alltag in Düsseldorf angesagt. „Wir wollen die PS auf die Straße bringen. In der Mannschaft steckt so viel Potenzial, da wollen wir alles raushauen“, betont Eickel vor seinem vorerst letzten Ligaspiel an der Seitenlinie, das einige Herausforderungen bereithält.
Neben Meiser fehlen auch Julian Korb und Michel Lieder, jeweils wegen einer Gelb-Roten Karte. Dazu steht hinter Lion Schweers noch ein Fragezeichen, im Grunde fehlt also eine komplette Abwehrkette. Unter anderem Yannik Dasbach und Dillon Berko, der am vergangenen Wochenende ein fünfminütiges Comeback feierte, könnten dafür in die Startelf rücken.