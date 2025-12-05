Eickel steht vor letztem Spiel als Borussias U23-Trainer

Zunächst ist aber Regionalliga-Alltag in Düsseldorf angesagt. „Wir wollen die PS auf die Straße bringen. In der Mannschaft steckt so viel Potenzial, da wollen wir alles raushauen“, betont Eickel vor seinem vorerst letzten Ligaspiel an der Seitenlinie, das einige Herausforderungen bereithält.

Neben Meiser fehlen auch Julian Korb und Michel Lieder, jeweils wegen einer Gelb-Roten Karte. Dazu steht hinter Lion Schweers noch ein Fragezeichen, im Grunde fehlt also eine komplette Abwehrkette. Unter anderem Yannik Dasbach und Dillon Berko, der am vergangenen Wochenende ein fünfminütiges Comeback feierte, könnten dafür in die Startelf rücken.